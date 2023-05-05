«Я боюсь не за операцию, а за то, усвою я урок или нет. От этого зависит моя жизнь». Форвард «Ростова» Нтумба о травме в игре за 2Drots

Артем Нтумба рассказал о своих переживаниях после травмы.

Форвард « », арендованный у « », получил повреждение в игре за 2Drots в .

«По поводу травмы. Уверен, что это все не просто так, и когда я отматываю время назад, я понимаю, что так и должно было произойти.

Мне правильно люди говорили, что надо отдыхать, не изнашивать организм, нужно взять отдых. Даже когда короной заболел, мне по-любому дали отдых сверху, но что я сделал? Сразу же пошел тренироваться. Я себе говорил: да, тяжело, но это не все просто так, я добьюсь успеха, я докажу себе, что я не говно! Я просто такой человек: вижу цель, не вижу преград, и если у меня получается что-то, то я не убавляю обороты, а только прибавляю.

Я гнался за успехом и чуть потерял смысл жизни и себя в том числе! Это тот случай, когда желание было не в пользу! Мне правильно сказал мой хороший знакомый и отличный тренер: «Ты забыл важное – кайфовать от того, что ты делаешь». И он был прав, я уже тренировался без удовольствия, а просто ради успеха! Я всегда верил и до сих пор верю, что без работы успеха не будет. Да, мне Бог дал очень много хороших качеств, но без работы эти качества мне не помогут, и для меня это новый этап жизни. Мне надо будет правильно распределять нагрузку и работу над собой, не забывать о себе, о наслаждении жизнью и, конечно же, о здоровье!

Да, будет тяжело, потому что у меня уже порыв, что как я восстановлюсь, то я буду снова работать до потери пульса. Но вот эти желания надо научиться правильно распределять и направлять в нужное русло. Хотя русло и так было верное, но я был безбашенным. Цените свое здоровье. Я никогда не думал, что буду очень хотеть просто ходить, я всегда думал: «Я очень хочу заиграть на высоком уровне, хочу быть лучшим, хочу, чтобы я собой гордился, – и не только я, но и мои родные, близкие друзья, да и вообще все!

Но о здоровье, о главном я забыл. О жизни, что это не только футбол, я тоже забыл. Я забыл о том, чтобы уделять внимание своим близким и друзьям, потому что я был в тренировках 24/7. Я заходил домой только ради того, чтобы взять рюкзак с новыми вещами и перекусить. Так что, ребята, я буду стараться учиться на этой фатальной ошибке и вам советую взять урок для себя! Да, тренируйтесь, ведите правильный образ жизни, но не забывайте о близких, о друзьях , о наслаждении жизнью и, конечно же, о здоровье.

Сейчас я больше боюсь не за операцию, не за реабилитацию, а за вывод из этого урока, усвою я его или нет! Потому что от этого урока и зависит моя дальнейшая жизнь! Можно помолиться за операцию, чтобы все прошло отлично, можно помолиться за реабилитологов, чтобы они были высококвалифицированными и помогли мне закачать все связки, чтобы это снова не повторилось, но помолиться за мою голову и за то, чтобы я усвоил урок, тоже можно. Если я этот урок не усвою, то мне дадут такую же ситуацию, если не хуже», – написал Артем.

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