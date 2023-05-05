«Я боюсь не за операцию, а за то, усвою я урок или нет. От этого зависит моя жизнь». Форвард «Ростова» Нтумба о травме в игре за 2Drots

Теги Ростов премьер-лига Россия травмы Велес Здоровье 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

Артем Нтумба рассказал о своих переживаниях после травмы.

Форвард «Велеса», арендованный у «Ростова», получил повреждение в игре за 2Drots в Winline Медиалиге.

«По поводу травмы. Уверен, что это все не просто так, и когда я отматываю время назад, я понимаю, что так и должно было произойти.

Мне правильно люди говорили, что надо отдыхать, не изнашивать организм, нужно взять отдых. Даже когда короной заболел, мне по-любому дали отдых сверху, но что я сделал? Сразу же пошел тренироваться. Я себе говорил: да, тяжело, но это не все просто так, я добьюсь успеха, я докажу себе, что я не говно! Я просто такой человек: вижу цель, не вижу преград, и если у меня получается что-то, то я не убавляю обороты, а только прибавляю.

Я гнался за успехом и чуть потерял смысл жизни и себя в том числе! Это тот случай, когда желание было не в пользу! Мне правильно сказал мой хороший знакомый и отличный тренер: «Ты забыл важное – кайфовать от того, что ты делаешь». И он был прав, я уже тренировался без удовольствия, а просто ради успеха! Я всегда верил и до сих пор верю, что без работы успеха не будет. Да, мне Бог дал очень много хороших качеств, но без работы эти качества мне не помогут, и для меня это новый этап жизни. Мне надо будет правильно распределять нагрузку и работу над собой, не забывать о себе, о наслаждении жизнью и, конечно же, о здоровье! 

Да, будет тяжело, потому что у меня уже порыв, что как я восстановлюсь, то я буду снова работать до потери пульса. Но вот эти желания надо научиться правильно распределять и направлять в нужное русло. Хотя русло и так было верное, но я был безбашенным. Цените свое здоровье. Я никогда не думал, что буду очень хотеть просто ходить, я всегда думал: «Я очень хочу заиграть на высоком уровне, хочу быть лучшим, хочу, чтобы я собой гордился, – и не только я, но и мои родные, близкие друзья, да и вообще все!

Но о здоровье, о главном я забыл. О жизни, что это не только футбол, я тоже забыл. Я забыл о том, чтобы уделять внимание своим близким и друзьям, потому что я был в тренировках 24/7. Я заходил домой только ради того, чтобы взять рюкзак с новыми вещами и перекусить. Так что, ребята, я буду стараться учиться на этой фатальной ошибке и вам советую взять урок для себя! Да, тренируйтесь, ведите правильный образ жизни, но не забывайте о близких, о друзьях , о наслаждении жизнью и, конечно же, о здоровье.

Сейчас я больше боюсь не за операцию, не за реабилитацию, а за вывод из этого урока, усвою я его или нет! Потому что от этого урока и зависит моя дальнейшая жизнь! Можно помолиться за операцию, чтобы все прошло отлично, можно помолиться за реабилитологов, чтобы они были высококвалифицированными и помогли мне закачать все связки, чтобы это снова не повторилось, но помолиться за мою голову и за то, чтобы я усвоил урок, тоже можно. Если я этот урок не усвою, то мне дадут такую же ситуацию, если не хуже», – написал Артем.

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
То есть этот «нападающий» вместо шанса в Ростове-2 или в условном Нефтехимике выбрал медийную грязную помойку и там получил травму?
Ахахахахаха
+61
-8
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Шевченко
Выглядит как попытка исправить ситуацию и репутацию перед работодателем. Не уверен, что он Рыскина может растрогать таким письмом
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нейтральный критик
Ответ RLVedter
Молодец, парень, умен не по годам! Что ж, удачи и скорейшего выздоровления!
Звучит как сарказм, потому что парень не умен и не молодец.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Семенченко
Ответ RLVedter
Молодец, парень, умен не по годам! Что ж, удачи и скорейшего выздоровления!
если бы был умён не по годам то в медиафутбол не пошёл бы играть )))
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sfilatov13
Ответ Очки Дани Алвеса
То есть этот «нападающий» вместо шанса в Ростове-2 или в условном Нефтехимике выбрал медийную грязную помойку и там получил травму? Ахахахахаха
почему вместо? он в Велесе играет, я тоже не фанат медийного футбола, но новость-то читать надо перед тем как комментарий оставлять
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Зачем о нем столько информации?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Драпежник
Ответ Нейтральный критик
Звучит как сарказм, потому что парень не умен и не молодец.
А вы в 20 лет не допускали ошибок? Если допускали то умным также себя не считаете?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Billy Evans
Набор букв. Корона у чувака мозг сдавила. Епт, а что ж будет если действительно парень успеха добьется? Сам на себя дзюбить будет!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ sfilatov13
почему вместо? он в Велесе играет, я тоже не фанат медийного футбола, но новость-то читать надо перед тем как комментарий оставлять
Да, уже потом погуглил, спасибо, был не прав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий