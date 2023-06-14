«Глушакову смогли предложить 50 тысяч рублей в месяц. Четкого ответа он не дал». Егоров о Денисе в «БроукБойз»

Дмитрий Егоров рассказал, сколько «Броуки» были готовы платить Денису Глушакову.

Медиафутбольный клуб вел переговоры с 36-летним полузащитником.

«Вели разговор с , но четкого ответа, будет ли он выступать или нет, он ни разу не дал. На мой взгляд, он искал предложение получше.

Сейчас период заявки закончился, и мы его не заявили. Заявлен ли он за какие-то другие клубы? Неизвестно.

Возможно, он нашел предложение, которое финансово выгодней. Все, что мы могли ему предложить, – это 50 тысяч рублей в месяц», – отметил президент « ».