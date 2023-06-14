«Глушакову смогли предложить 50 тысяч рублей в месяц. Четкого ответа он не дал». Егоров о Денисе в «БроукБойз»
Дмитрий Егоров рассказал, сколько «Броуки» были готовы платить Денису Глушакову.
Медиафутбольный клуб вел переговоры с 36-летним полузащитником.
«Вели разговор с Денисом Глушаковым, но четкого ответа, будет ли он выступать или нет, он ни разу не дал. На мой взгляд, он искал предложение получше.
Сейчас период заявки закончился, и мы его не заявили. Заявлен ли он за какие-то другие клубы? Неизвестно.
Возможно, он нашел предложение, которое финансово выгодней. Все, что мы могли ему предложить, – это 50 тысяч рублей в месяц», – отметил президент «БроукБойз».
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