«Глушакову смогли предложить 50 тысяч рублей в месяц. Четкого ответа он не дал». Егоров о Денисе в «БроукБойз»

Теги Денис Глушаков Спорт-Экспресс деньги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров рассказал, сколько «Броуки» были готовы платить Денису Глушакову.

Медиафутбольный клуб вел переговоры с 36-летним полузащитником.

«Вели разговор с Денисом Глушаковым, но четкого ответа, будет ли он выступать или нет, он ни разу не дал. На мой взгляд, он искал предложение получше.

Сейчас период заявки закончился, и мы его не заявили. Заявлен ли он за какие-то другие клубы? Неизвестно.

Возможно, он нашел предложение, которое финансово выгодней. Все, что мы могли ему предложить, – это 50 тысяч рублей в месяц», – отметил президент «БроукБойз».

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9 комментариев

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Cruel Snake
Такса :Сутормин
+12
0
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Роман
50к рублей он тратит в день
+8
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Михаил Опякин
На это даже в сауну не сходишь
+4
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Ростов-на-Дону
Ответ Роман
50к рублей он тратит в день
Один Сутормин в день.
+1
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Ростов-на-Дону
Глушаку надо в сауну какую-нибудь, администратором для начала! Попрёт, будь здоров!
0
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Алексей Ненахов
500 наверно , ошибся ноликом
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Дэннис Молинарев
Ответ Роман
50к рублей он тратит в день
За ночь скорее
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