Денис Глушаков: «Когда я был молодой, старшие товарищи учили правильной жизни. Сейчас молодые не прислушиваются – тренер должен палкой по башке дать пару раз»
Денис Глушаков поделился мнением об отношении молодых игроков к футболу.
– Юран говорил, что наши молодые футболисты разбалованные. Они быстро ловят звезду?
– Есть много нюансов – например, поменялся тренер, пропало его доверие, которое позволяет тебе раскрыться на поле.
А еще тренер – старший товарищ: должен тебя воспитать, дать палкой по башке пару раз, чтобы «звезду» не ловили молодые.
– Вам давали палкой по башке?
– Когда я был молодой, мои старшие товарищи учили меня правильной жизни – я прислушивался к ним.
Сейчас молодые не прислушиваются, когда им говоришь. Они не «звезду» ловят, а требования к себе снижают, поэтому и такой результат, – сказал полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков.
Смолов о молодых игроках: «У парня ни одной игры в РПЛ, я ему: «Ты делаешь 3-4 касания, не крутишь головой, затягиваешь». Он: «А ты все время пятками играешь!» Для них нет авторитета старших игроков»
Эти опытные мыслители типа Смолова и Глушакова вызывают только ироничную улыбку.
Футбольная старость не дает индульгенцию на глупость.