Денис Глушаков: «Когда я был молодой, старшие товарищи учили правильной жизни. Сейчас молодые не прислушиваются – тренер должен палкой по башке дать пару раз»

Теги премьер-лига Россия Денис Глушаков Пари НН Футбол

Денис Глушаков поделился мнением об отношении молодых игроков к футболу.

– Юран говорил, что наши молодые футболисты разбалованные. Они быстро ловят звезду?

– Есть много нюансов – например, поменялся тренер, пропало его доверие, которое позволяет тебе раскрыться на поле.

А еще тренер – старший товарищ: должен тебя воспитать, дать палкой по башке пару раз, чтобы «звезду» не ловили молодые.

– Вам давали палкой по башке?

– Когда я был молодой, мои старшие товарищи учили меня правильной жизни – я прислушивался к ним.

Сейчас молодые не прислушиваются, когда им говоришь. Они не «звезду» ловят, а требования к себе снижают, поэтому и такой результат, – сказал полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков.

Смолов о молодых игроках: «У парня ни одной игры в РПЛ, я ему: «Ты делаешь 3-4 касания, не крутишь головой, затягиваешь». Он: «А ты все время пятками играешь!» Для них нет авторитета старших игроков»

10 комментариев

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на вогрэсовском мосту
Ответ Алекс 777
какие то колхозные рассуждения... заставлять... зачем вообще держать игроков, котопым не интересно играть хорошо
Не знаю, Алекс, возможно вы и правы. Но иногда встречаются люди о которых говорят «он просто растрачивает свой талант в пустую». Сколько таких случаев из мирового футбола. Я расскажу из своего личного опыта. Я тоже в свою молодость ходил в футбольную секцию и был у нас парень, которого по другому как гений не назовешь. Виртуоз обращения мяча, лучший игрок просто всего района, а, возможно, всей Архангельской области. Но были у него слабости, любил пить, отлынивал от тренировок, ну, короче «просирал талант». Как можете понять, профессиональным футболистом он не стал. Но, всё равно, свою долю славы он получил. В последний раз, когда я о нем слышал, он сидел на этом сайте и комментировал новости. Вроде, кличут тут его Ригоберкой.
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Сергей48
Отличный метод, для начала тренерской карьеры! Инновационный подход в стиле времени!)) «А у меня есть палочка, выручалочка!»)
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Алекс 777
какие то колхозные рассуждения... заставлять... зачем вообще держать игроков, котопым не интересно играть хорошо
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Velirpa
"старшие товарищи учили правильной жизни", выбор быдла.
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Dizzod
В бане с одноклассницей или кто она там была, тоже правильная жизнь?
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hsmshhzfn5
Это старшие товарищи надоумили Глушакова купить голубой Бентли в 19 лет?

Эти опытные мыслители типа Смолова и Глушакова вызывают только ироничную улыбку.
Футбольная старость не дает индульгенцию на глупость.
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Peter Parker
Когда Глушаков в Звезду приехал в аренду, что-то он не особо прислушивался, впрочем, и не обязан, но пальцы веером гнул возможно и похлеще нынешней молодежи
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Abu Ibrahim
Ответ hsmshhzfn5
Это старшие товарищи надоумили Глушакова купить голубой Бентли в 19 лет? Эти опытные мыслители типа Смолова и Глушакова вызывают только ироничную улыбку. Футбольная старость не дает индульгенцию на глупость.
Старшие надоумили провести карьеру так чтоб в 30+ быть востребованным на уровне РПЛ , а не как Тигиев бывший спартаковец - драться в поп-ММА и играть в медиалиге, вспоминая что разбазарил все свои заработки на девок .
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