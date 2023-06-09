Денис Глушаков: «У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство в РПЛ. Легионеры дают результат – вся разница между ними и другими»
Денис Глушаков заявил о превосходстве «Зенита» в РПЛ.
Команда тренера Сергея Семака победила в Мир РПЛ в нынешнем сезоне и выиграла пятый чемпионский титул подряд.
– Смолов сказал, что футболисты «Зенита» на поле куражатся. Разница между ними и остальными команды – небо и земля?
– У них хорошие легионеры, которые дают результат на поле – вот и вся разница между ними и другими командами.
Давайте смотреть объективно: у «Зенита» нет конкурентов за чемпионство в РПЛ, – сказал полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
И того за троих игроков + Сантоса заплатили 84 миллиона и эти игроки уже который год формируют хребет чемпионского Зенита. Дорого, но лучше заплатить столько и получить результат, чем каждый год набирать условных Шамаров и в итоге за несколько лет потратить кучу денег, но ничего при этом не добиться .