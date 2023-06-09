Денис Глушаков: «У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство в РПЛ. Легионеры дают результат – вся разница между ними и другими»

Теги Зенит премьер-лига Россия Денис Глушаков Пари НН Футбол

Денис Глушаков заявил о превосходстве «Зенита» в РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака победила в Мир РПЛ в нынешнем сезоне и выиграла пятый чемпионский титул подряд.

– Смолов сказал, что футболисты «Зенита» на поле куражатся. Разница между ними и остальными команды – небо и земля?

– У них хорошие легионеры, которые дают результат на поле – вот и вся разница между ними и другими командами.

Давайте смотреть объективно: у «Зенита» нет конкурентов за чемпионство в РПЛ, – сказал полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

15 комментариев

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blaugrano
Жаль, что простые российские ребята Педроша, Тиль, Крал, Кофрие не могут соперничать с легионерами. Есть конечно Промес, но у него слишком много сил на криминальный мир уходит...
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Quiet Dad
Как будто признался в том, что он посредственный игрок среднего качества.
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Antonio Gaudi
Ответ Spiker1606
Малком за 40 млн, Клаудиньо за 27 млн, Вендел за 20 млн. Ты их не сравнивай с этими легионерами.
Клаудиньо стоил 12 , какие 27?
И того за троих игроков + Сантоса заплатили 84 миллиона и эти игроки уже который год формируют хребет чемпионского Зенита. Дорого, но лучше заплатить столько и получить результат, чем каждый год набирать условных Шамаров и в итоге за несколько лет потратить кучу денег, но ничего при этом не добиться .
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Невский баклан
Ответ Великий Алонсо
Это очевидно всем. Убрать Малкома, Клаудиньо, Вендела и Зенит резко превратится в Урал
Без Малкома, Клаудиньо и Вендела Зенит с отрывом взял чемпионство когда пришел Барриос и многие до сих пор не понимают что весь цемент именно в нем, а не бразильцах.
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Hong Kil
Видимо Дюков запретил другим командам брать хороших легионеров.
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Вова Пупкин
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С нетерпением жду тот год, когда Зенит обойдёт по золотым медалям КБ нытиков.😄😄😄
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Саша Молоснов
Ответ Великий Алонсо
Это очевидно всем. Убрать Малкома, Клаудиньо, Вендела и Зенит резко превратится в Урал
Сколько можно писать однотипные глупые комменты. Давайте также из других команд уберём топовых игроков и они превратятся в...
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interested
Оставьте нас в покое, лузеры! ((
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