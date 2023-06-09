Денис Глушаков: «У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство в РПЛ. Легионеры дают результат – вся разница между ними и другими»

Денис Глушаков заявил о превосходстве «Зенита» в РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака победила в Мир в нынешнем сезоне и выиграла пятый чемпионский титул подряд.

– Смолов сказал, что футболисты «Зенита» на поле куражатся. Разница между ними и остальными команды – небо и земля?

– У них хорошие легионеры, которые дают результат на поле – вот и вся разница между ними и другими командами.

Давайте смотреть объективно: у « » нет конкурентов за чемпионство в РПЛ, – сказал полузащитник «Пари НН» .

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?