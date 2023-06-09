Райзен писал Кутузу по поводу игры за «Броуков» на МКС. Егоров общается с Глушаковым

Райзен рассказал о несостоявшихся и возможных трансферах «Броуков» на BetBoom МКС 2023.

«Васиченко хотели подписать, общался с ним и Брейном. Сам Ренат был готов, но Брейн сказал, что мимо. У них сборы, им лицензию в итоге дали и, понятное дело, что они продолжат в проф. футболе. Мне бы очень хотелось, чтоб он за нас на сыграл. Пацан он классный, но пока не судьба.

Писал Кутузу. Он сказал, что еще ведет переговоры с 2D (вчера было). Попросил его написать, как все решится, но он не написал пока. Скорее всего, в «10» будет.

С Кингом общение было, но он вроде слишком много хочет. Наверное, окажется в 2D, но как вариант и у нас. С ним переговоры ведет Артем Хачатурян.

По Глушакову переговоры ведет Диман [Егоров]. Там инфы не сильно много, но шансы явно есть.

Еще есть общение с игроками, которых вы не знаете, но это более точечные усиления. Этим занимается Артем Хачатурян», – написал президент « ».