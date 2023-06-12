Дмитрий Егоров: «В Одинцове можно сделать команду Второй Лиги. Аналог «Красавы», но настоящий клуб, а не пиар»

Теги Вторая лига Дмитрий Егоров Красава Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров подумал о создании команды во Второй лиге в Одинцове.

«Вообще из смеси одинцовских пацанов и талантов, собранных по России, вполне можно сделать команду во Второй лиге. И играть она сможет в Одинцове.

По целям – аналог «Красавы». Только настоящий клуб, не пиар», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Ранее к «Броукам» присоединился Максим Игнатьев.

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10 комментариев

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Artem Alexeev
мерзкий тип
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Sharfs
Настоящий клуб на бюджетные деньги?
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Честный контроль
А твоя хозяйка Салихова дала добро?
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old_gringo
Егоров, который голым был готов бегать, лишь бы привлечь к себе внимание, рассуждает о том, что пиар это плохо )
+3
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Гамарджоба Генацвале
"Самый честный клуб" свалил поближе к кипрским оффшорам. Туда ему и дорога.
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damondiamond
президент медиафутбольного клуба пхпхпх прям как сырок президент звучит))
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Shadow1882
Одинцовским пацанам до московских академий рукой подать
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Дима Рогач
"Красава" газпромовский "Зенит-2" обыграл 6-0
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Albert Rrahmani
только Красава это самобытный частный клуб, с реальной фан-базой, который финансировался Евгением Савиным и реальными спонсорами, а не областью или какой-нибудь роснефтью
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