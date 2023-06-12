Дмитрий Егоров: «В Одинцове можно сделать команду Второй Лиги. Аналог «Красавы», но настоящий клуб, а не пиар»
Дмитрий Егоров подумал о создании команды во Второй лиге в Одинцове.
«Вообще из смеси одинцовских пацанов и талантов, собранных по России, вполне можно сделать команду во Второй лиге. И играть она сможет в Одинцове.
По целям – аналог «Красавы». Только настоящий клуб, не пиар», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Ранее к «Броукам» присоединился Максим Игнатьев.
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