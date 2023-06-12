Дмитрий Егоров: «В Одинцове можно сделать команду Второй Лиги. Аналог «Красавы», но настоящий клуб, а не пиар»

Дмитрий Егоров подумал о создании команды во Второй лиге в Одинцове.

«Вообще из смеси одинцовских пацанов и талантов, собранных по России, вполне можно сделать команду во Второй лиге. И играть она сможет в Одинцове.

По целям – аналог «Красавы». Только настоящий клуб, не пиар», – написал президент медиафутбольного клуба « ».

Ранее к «Броукам» присоединился Максим Игнатьев.