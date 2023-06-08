«Может, у Тимощука иной взгляд на события? Как у сотен тысяч других людей, живших в Украине». Дмитрий Егоров ответил Савину

Теги Зенит Анатолий Тимощук Евгений Савин премьер-лига Россия Юрий Дудь Политика Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на критику в адрес Анатолия Тимощука.

Евгений Савин в интервью ютуб-каналу «ЧестнОК» заявил, что «совесть Тимощука закопана где-то между газпромовскими строениями».

«Хм, а, может, у Тимощука просто иной взгляд на события? Как у Юрия Бардаша, например. И сотен тысяч других людей, живших в Украине.

Не понимаю, зачем все измерять в деньгах, если мотивы Тимощука действительно могут быть другими. 

Словам Евгения Савина я не всегда склонен доверять. Евгений – продукт Юры Дудя*, а позже и продюсера Юры Дудя. Но Дудь – умный, а Женя – эмоциональный, впитывающий и спонтанно-нарциссичный. 

Расследования свои Евгений не проверял, а делал так, как напишут в сценарии. А когда его корректировали, говорил о людях много гадостей, не имеющих связи с реальностью. Это касалось и меня в том числе, после чего, при всей симпатии к Евгению, у меня укоренилось мнение, что он вполне может быть бессовестным лжецом. 

Более того, я уверен, что если бы рядом с ушами и карманами Евгения оказались не Дудь и Лялин, то позиция была бы обратной. Это вопрос восприимчивости к сообществу. Он вполне бы мог не вставлять в свои ролики истории мальчика из западного Львова, потому что этот мальчик политически не привлекателен. Как сейчас было с мальчиком с Востока.

Очевидно, Евгений существует в той парадигме, где есть повестка его окружения и где им впитана правда. Правда, где Тимощук, живший в Донецке с 1998 года – в городе, где сформировалось ополчение – должен бросить семью и уехать туда, куда он не хочет ехать. 

Категоричность здесь – признак ограниченности. И такие заявления, которые изрекает Евгений, ведут к усилению эскалации в умах. А чем сильнее эскалация в умах, чем жестче и дольше будет та или иная война», – написал президент «БроукБойз».

* – Юрий Дудь признан иноагентом в России.

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demedieu
Кто такой Дмитрий Егоров?
+56
-15
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
Ответ Demedieu
Кто такой Дмитрий Егоров?
пропагандист из программы есть тема
+45
-11
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Тимощук просто ничего не ответит и уже этим будет в сто раз умнее и порядочнее мерзкого Савина.
+63
-42
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Semen B
Ответ Злобный Конь
Сперва ездил по госпиталям,поддерживал бойцов АТО, а потом вдруг поменял взгляд на события? Ну-ну.
Ездил вместе со сборной перед матчем.
Причём он и тогда, в 2015, говорил, что он считает это братоубийственной войной и не намерен в ней участвовать. Ну вот и не участвует.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Ответ Demedieu
Кто такой Дмитрий Егоров?
Кто такой Евгений Савин?
+41
-33
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raman Juve
Так пусть выскажется, ему же давали трибуну
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
У Тимощука здесь новая семья, вот и все его мотивы.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Форвардиньо_
Ответ An Kr
Кто такой Евгений Савин?
cook cold
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ Raman Juve
Так пусть выскажется, ему же давали трибуну
Ничего подобного. Никто Тимощуку трибуну не давал. От него требовали сказать вполне конкретные слова, за которые Савину и платят и ради которых выпуск и сняли. И другого мнения бы просто не потерпели. Достаточно вспомнить про отменённый выпуск про пацана из Донецка, чей отец выбрал сторону ДНР.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Лучше б Егоров дальше бухал, чем в спикера превращался
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Сперва ездил по госпиталям,поддерживал бойцов АТО, а потом вдруг поменял взгляд на события? Ну-ну.
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идеальный шторм
Ответ Красная стрела
А вообще, прочитал вот коммент Злобного коня, а тут он всё же дело говорит : Новость от 25 марта 2015 года: «Полузащитник питерского «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал посещение госпиталя, где проходят лечение солдаты украинской армии. - Это наши герои, и мы со своей стороны поддерживаем их как можем. Поэтому мы приехали сюда в госпиталь, чтобы добавить им положительных эмоций. Как спортсмены мы со своей стороны будем стараться добавить положительных эмоций, чтобы они быстрее выздоровели и вернулись в мирную жизнь.» Либо глаза раскрылись на их режим. Ну либо🤷‍♂️
Просто поумнел
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Форвардиньо_
нет может быть только одна, в "цивилизованных" странах именно так
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Никита Никулин
Комментарий удален пользователем
Возможно. Жаль, что нет того человека, который помешает говорить Савину глупости.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ OldRedWhite
Что ж не про Егорова , а опять про Савина , дорогой Фарид? Это скрытая форма пропаганды такая ?
Здравствуйте, я не дорогой и я не форма пропаганды. Честно говоря я вообще не знаю кто такой Дмитрий Егоров.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ OldRedWhite
Конечно после этих откровений Вы никакой не дорогой нам совсем ! Савина то знаете , небось …
Знаю Евгения Савина, смотрел некоторые его ролики.
От его высказывания в адрес Тимощука мягко говоря выпал в осадок. Вот и написал мнение.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Ответ Semen B
Ездил вместе со сборной перед матчем. Причём он и тогда, в 2015, говорил, что он считает это братоубийственной войной и не намерен в ней участвовать. Ну вот и не участвует.
А чё тогда россияне участвуют?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Охотин
Ответ Спартак Уокер
Что для вас оно не должно иметь важности
Это для тебя не должно , а для меня да.Ну что боишься ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ответ Валерий Охотин
Это для тебя не должно , а для меня да.Ну что боишься ?
Вы меня удививляете, кого я должен бояться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Охотин
Ответ Спартак Уокер
У каждого свое мнение
Ну а твое какое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Никулин
Ответ Фарид Харисов
Тимощук просто ничего не ответит и уже этим будет в сто раз умнее и порядочнее мерзкого Савина.
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JamesBulger7
Ответ Demedieu
Кто такой Дмитрий Егоров?
*оскорбления* вот кто он
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
У каждого свое мнение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Не знаю кто такой Дмитрий Егоров, но расписал все по фактам. Савин мерзкий продажный персонаж, который по сути родных своих "продал"(родителей) и слинял взяв те самые деньги за выпуск
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий