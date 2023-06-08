«Может, у Тимощука иной взгляд на события? Как у сотен тысяч других людей, живших в Украине». Дмитрий Егоров ответил Савину

Дмитрий Егоров отреагировал на критику в адрес Анатолия Тимощука.

Евгений Савин в интервью ютуб-каналу «ЧестнОК» заявил, что «совесть Тимощука закопана где-то между газпромовскими строениями».

«Хм, а, может, у просто иной взгляд на события? Как у Юрия Бардаша, например. И сотен тысяч других людей, живших в Украине.

Не понимаю, зачем все измерять в деньгах, если мотивы Тимощука действительно могут быть другими.

Словам Евгения Савина я не всегда склонен доверять. Евгений – продукт Юры Дудя*, а позже и продюсера Юры Дудя. Но Дудь – умный, а Женя – эмоциональный, впитывающий и спонтанно-нарциссичный.

Расследования свои Евгений не проверял, а делал так, как напишут в сценарии. А когда его корректировали, говорил о людях много гадостей, не имеющих связи с реальностью. Это касалось и меня в том числе, после чего, при всей симпатии к Евгению, у меня укоренилось мнение, что он вполне может быть бессовестным лжецом.

Более того, я уверен, что если бы рядом с ушами и карманами Евгения оказались не Дудь и Лялин, то позиция была бы обратной. Это вопрос восприимчивости к сообществу. Он вполне бы мог не вставлять в свои ролики истории мальчика из западного Львова, потому что этот мальчик политически не привлекателен. Как сейчас было с мальчиком с Востока.

Очевидно, Евгений существует в той парадигме, где есть повестка его окружения и где им впитана правда. Правда, где Тимощук, живший в Донецке с 1998 года – в городе, где сформировалось ополчение – должен бросить семью и уехать туда, куда он не хочет ехать.

Категоричность здесь – признак ограниченности. И такие заявления, которые изрекает Евгений, ведут к усилению эскалации в умах. А чем сильнее эскалация в умах, чем жестче и дольше будет та или иная война», – написал президент « ».

* – Юрий Дудь признан иноагентом в России.