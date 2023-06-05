Дмитрий Егоров: «Я не хочу играть с «Амкалом»! Будет много говна, подстрекательств, ######## пустых»

Теги Амкал Герман Эль Класико Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров не хочет, чтобы «Броуки» сыграли с «Амкалом» в Winline Медиалиге.

«Я не хочу играть с «Амкалом»! Будет много говна, подстрекательств, ######## (понтов) пустых. Мне этого не хочется.

Как Герман говорил в прошлом году, что не хочет играть с «Броуками», мне также не хочется играть с «Амкалом».

Нормальный матч не получится», – сказал один из президентов «БроукБойз».

В МФЛ-3 «Броуки» заняли 1-е место группы С. Они напрямую выходят в стадию 1/4 финала Медиалиги.

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