«Давно хотел, чтобы Федотов стал тренером «Спартака». Он спартаковский человек по складу». Егоров о победе ЦСКА в Кубке
Дмитрий Егоров хотел бы, чтобы Владимир Федотов тренировал «Спартак».
В финале Фонбет Кубка России ЦСКА Федотова обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 6:5). Армейцы завоевали первый трофей с 2018 года.
«Я давно хотел, чтобы Федотов стал тренером «Спартака». Он вообще сам по себе человек спартаковский, по складу точно. Причем, такой, народный, приземленный.
ЦСКА сделал правильный выбор. И с Федотовым. И с Безугловым. И с Брейдо. Кадры решают. Результат – серебро и Кубок. Мои поздравления», – написал президент «БроукБойз».
ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены
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