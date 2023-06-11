«Давно хотел, чтобы Федотов стал тренером «Спартака». Он спартаковский человек по складу». Егоров о победе ЦСКА в Кубке

Дмитрий Егоров хотел бы, чтобы Владимир Федотов тренировал «Спартак».

В финале Фонбет Кубка России ЦСКА Федотова обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 6:5). Армейцы завоевали первый трофей с 2018 года.

«Я давно хотел, чтобы Федотов стал тренером «Спартака». Он вообще сам по себе человек спартаковский, по складу точно. Причем, такой, народный, приземленный.

ЦСКА сделал правильный выбор. И с Федотовым. И с Безугловым. И с Брейдо. Кадры решают. Результат – серебро и Кубок. Мои поздравления», – написал президент « ».

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