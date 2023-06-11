«Давно хотел, чтобы Федотов стал тренером «Спартака». Он спартаковский человек по складу». Егоров о победе ЦСКА в Кубке

Теги Спартак ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Эдуард Безуглов Краснодар Владимир Федотов Кирилл Брейдо Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров хотел бы, чтобы Владимир Федотов тренировал «Спартак».

В финале Фонбет Кубка России ЦСКА Федотова обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 6:5). Армейцы завоевали первый трофей с 2018 года.

«Я давно хотел, чтобы Федотов стал тренером «Спартака». Он вообще сам по себе человек спартаковский, по складу точно. Причем, такой, народный, приземленный.

ЦСКА сделал правильный выбор. И с Федотовым. И с Безугловым. И с Брейдо. Кадры решают. Результат – серебро и Кубок. Мои поздравления», – написал президент «БроукБойз».

ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены

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13 комментариев

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bevooch
Три последние "новости" из телеграм-канала этого Егорова (кто это вообще?) опубликовала Кристина Бакулина. До этого другие редакторы. Смысла какого-то в этих новостях естественно нет, потому что какой-то ноунейм для местной аудитории вообще не авторитет.

Можно узнать сколько стоит публикация таких новостей? Я тоже хочу, чтобы новости из моего телеграм-канала печатали на спортсе.
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0:4 на спотифай камп ноу
Где то плачет один Уткин
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limitforever
Ну это он зря, зачем наговаривает на человека)
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Выкидыш
Ответ Slavnov
Очень часто есть тренеры,которые раздражают,газаев раньше был,потом гончаренко,сейчас федотов и раздражать он начал еще в сочи,надеюсь никогда в спартаке его не будет
Раздражают ваши скакуны на бровке...
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Pok_Toholo
Ну нет, ваши люди те что прыгают как мишки Гамми у бровки или на низком старте ныряют в подтрибунку после свистка, а ещё после каждого момента повторы смотрят на планшете и тут же орут. Про истерики даже не упоминаю. Вот ваш спартаковский дух, там и ищите
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Н.Ф.
По складу чего?
Промтоваров или продуктов?
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Кенни Маккормик
Омайгадабл, этот Егоров жив еще? После его журналистской карьеры заканчивать только в МФ, логично. Максимально никчемный автор во всех изданиях, куда его брали только благодаря имени отца и умению в графоманию
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KOTOV71
".. такой народный,приземленный.."- а почему такой человек ,именно " Спартаковский"? Почему не " Торпедовский" или " Человек Крыльев Советов, по складу,такой народный,приземленный.."! По каким " критериям" отличается " Спартаковский человек " от всех нормальных людей?
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Slavnov
Очень часто есть тренеры,которые раздражают,газаев раньше был,потом гончаренко,сейчас федотов и раздражать он начал еще в сочи,надеюсь никогда в спартаке его не будет
+2
-2
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Brennet
На чужой лоток не разевай роток.
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Олег BURAN
Федот пусть чистит конюшни. Нам(спартаковцам) это "добро" не к селу, не к городу.

Болельщик СПАРТАК М ❤️🤍
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dreamstep
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Где то плачет один Уткин
Помню Вася Федотоа очень хейтил, но Вася есть Вася, надо болтать чтоб не забыли.
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