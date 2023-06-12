Экс-игрок «Красавы» Игнатьев сыграет за «БроукБойз» на МКС-2023
Максим Игнатьев сыграет за «БроукБойз» на BetBoom Московском Кубке Селебрити.
«Начинаю рассказывать вам о новичках «Броуков», приглашенных в команду перед МКС-2023.
Максим Игнатьев – левый защитник, может также играть ЦЗ (факт) и опорника (мое предположение, исходя из набора качеств).
Отыграл сезон в «Кубань Холдинге», имеет предложения о просмотре из ФНЛ. Если не подпишет там, с высокой долей вероятности окажется у нас на полноценной основе.
Одинцовский парень. Быстрый, умный, ответственный, интуитивно понимающий игру, с идеальной менталкой. Живет игрой и открыт к восприятию нового. По функционалу, тактической подготовке и оборонительным навыкам готовый игрок РПЛ прямо сейчас.
А вот атакующие качества нужно раскрывать. Скорее всего, это вопрос больше психологический, нежели технико-тактический», – написал советник медиафутбольных клубов по трансферной политике.
Игнатьев играл во Второй лиге в «Краснознаменске», «Долгопрудном-2», «Красаве» и «Кубань Холдинге».
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