Егоров о словах Митрофанова: «То есть «Амкал» и 2D сыграют в Кубке при условии, если одна из этих команд выйдет в финал МФЛ»

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Максим Митрофанов Амкал Родина Москва 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа ФК 10 МФК Сахалинец Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на слова Максима Митрофанова о медийных клубах в Кубке России.

Генеральный секретарь РФС сообщил, что три медиафутбольных команды сыграют в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Максим Митрофанов говорит, что в Кубке выступят 3 клуба: финалисты МФЛ + 1 уайлд-кард.

То есть «Амкал» и 2D сыграют в финале Кубка лишь при одном условии: если одна из этих команд выйдет в финал. Если же, например, «Броуки» или «10» обыграют и тех, и других, то «Амкала» или 2Drots в Кубке не будет. Вот это поворот, как говорится.

При этом, непонятно, как быть с командами из другой сетки, где главные претенденты на финал – это «Родина» и «Сахалинец». Команды, которые и так, без медиафутбола, будут представлены в Кубке», – написал президент «Броуков».

«В следующем Кубке выступят три медийных клуба». Генсек РФС Митрофанов о турнире (Терлецкий)

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