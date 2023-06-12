Егоров о словах Митрофанова: «То есть «Амкал» и 2D сыграют в Кубке при условии, если одна из этих команд выйдет в финал МФЛ»

Дмитрий Егоров отреагировал на слова Максима Митрофанова о медийных клубах в Кубке России.

Генеральный секретарь РФС сообщил, что три медиафутбольных команды сыграют в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Максим Митрофанов говорит, что в Кубке выступят 3 клуба: финалисты МФЛ + 1 уайлд-кард.

То есть «Амкал» и 2D сыграют в финале Кубка лишь при одном условии: если одна из этих команд выйдет в финал. Если же, например, « » или «10» обыграют и тех, и других, то «Амкала» или 2Drots в Кубке не будет. Вот это поворот, как говорится.

При этом, непонятно, как быть с командами из другой сетки, где главные претенденты на финал – это « » и « ». Команды, которые и так, без медиафутбола, будут представлены в Кубке», – написал президент «Броуков».

«В следующем Кубке выступят три медийных клуба». Генсек РФС Митрофанов о турнире (Терлецкий)