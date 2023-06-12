Василий Маврин: «Мне нечего доказывать «Амкалу», Герману или команде! Безмозглый Тони снова херни наговорил»

Теги Амкал Герман Эль Класико Андрей Сибскана Winline Медиалига Николай Осипов Василий Маврин Дружина Медиафутбол

Василий Маврин отреагировал на высказывания представителей «Дружины».

Один из президентов команды Антон Лозовой сообщил, что Василий должен был сыграть за «Дружину», так отомстив «Амкалу».

«Про «Дружину». Делаем тест Сибскана ( на ######### [обманщика]).

Звонит значит мне Рома [Лямцев] из команды и предлагает сделать легендарный мув! Сыграть, говорит, против «Амкала»! Предварительно с Осиповым поговорили, и он не против. Положительного ответа, естественно, я не давал! Сказал, решайте с Колей и вечером созвонимся!

Ах, да, стоит отдельно упомянуть просто нереальный, по их словам, перфоманс! Я когда это услышал, подумал в своем уме люди или нет. Так вот, пишу Гере сразу после звонка и рассказываю эту историю! В #### [шоке], говорю: «Посмотрим, как они что решат...»

Естественно, злой, потому что важно понимать всем!!! Мне нечего доказывать «Амкалу», Герману или команде!!! Для меня «Амкал» – Семья! Да, я могу какое-то время с кем-то не общаться, но они мои родные! Предлагать такие вещи, просто верх безрассудства!!! Продолжим...

Поржали с Герой... Вечером пишут, что не получилось договориться! Я такой, окей! Он говорит, мы боролись, как могли за тебя, но увы… Регламент не подвинуть. НО. Есть предложение. Не рассмотрел бы ты на игру с «Амкалом» помочь нам и нашему тренеру на бровке? Я отвечаю, что меня не будет в городе!

Ну, как намекнуть и не обидеть людей, что такие предложения – бред! И все бы осталось между нами, мужчинами! Но вам безмозглый Тони снова херни наговорил и, получается, не прошел тест Сибсканы!» – написал экс-игрок «Амкала».

«Амкал» обыграл «Дружину» в серии буллиталити 3:3 (1:0) (5:3 в серии буллиталити) в Winline Медиалиге.

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