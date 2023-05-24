Голкипер «Амкала» Федос должен сыграть за «Родину Медиа» в матче Медиалиги. Если откажется, то выплачивает 300 тысяч

Федос Маслов должен сыграть за «Родину Медиа» в матче Winline Медиалиги.

Голкипер «Амкала» проиграл в челлендже, а в качестве наказания он должен выйти на поле, как вратарь « ».

«Я должен буду в эту субботу сыграть за них в воротах. Они реально это при мне согласовали с Колей Осиповым. Коля – гад, это согласовал!

Мне надо сыграть на совесть за «Родину Медиа». Либо они говорят, что можно откупиться за 300 тысяч рублей», – объяснил Федос.

« согласовал выход Федоса за «РМ»! Если Герман с переходом откажет, то ждем 300к на карту!

Как минимум, такого еще никто не делал, позвать в ворота игрока противоположной команды, это риск огромный, но ничего – проверим совесть Федоса!» – добавил президент «Родины Медиа» Текила в своем телеграм-канале.

Напомним, матч «Амкала» с «Родиной Медиа» состоится 27 мая в Нижнем Новгороде.