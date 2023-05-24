Голкипер «Амкала» Федос должен сыграть за «Родину Медиа» в матче Медиалиги. Если откажется, то выплачивает 300 тысяч

Теги Амкал Герман Эль Класико Федор Маслов Winline Медиалига Родина Медиа Николай Осипов «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Федос Маслов должен сыграть за «Родину Медиа» в матче Winline Медиалиги.

Голкипер «Амкала» проиграл в челлендже, а в качестве наказания он должен выйти на поле, как вратарь «Родины Медиа».

«Я должен буду в эту субботу сыграть за них в воротах. Они реально это при мне согласовали с Колей Осиповым. Коля – гад, это согласовал!

Мне надо сыграть на совесть за «Родину Медиа». Либо они говорят, что можно откупиться за 300 тысяч рублей», – объяснил Федос.

«Коля согласовал выход Федоса за «РМ»! Если Герман с переходом откажет, то ждем 300к на карту!

Как минимум, такого еще никто не делал, позвать в ворота игрока противоположной команды, это риск огромный, но ничего – проверим совесть Федоса!» – добавил президент «Родины Медиа» Текила в своем телеграм-канале.

Напомним, матч «Амкала» с «Родиной Медиа» состоится 27 мая в Нижнем Новгороде.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий