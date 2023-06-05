Герман ответил Маврину: «Если хочешь уйти, то разговор должен быть личный, а не через смс»

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Герман Эль Класико высказался о видео Василия Маврина, покинувшего «Амкал».

«Я бы очень не хотел отвечать, но судя по комментариям это необходимо. Отвечаю как руководитель.

«Я не ответил ни на одно сообщение». А оно было всего одно. В ту же ночь, когда Вася в очередной раз сказал «я ухожу», уехал из команды и ливнул из чата. Не ответил, потому что считаю это детским садом.

Если ты хочешь уйти, то разговор должен быть личный, а не через смс, ведь нам не по 15 лет. Впоследствии я не проявлял инициативу по возвращению, потому что устал это делать (как в той басне, где мальчик кричал «волки-волки»).

Если тебе в сотый раз говорят, что хотят уйти, значит, наверное, действительно пора не останавливать человека», – написал руководитель «Амкала».

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2 комментария

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Анастасия Пономарева
Та этот Маврин ни фига не делал там
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Анастасия Пономарева
только думал то что все его жалеть будут
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