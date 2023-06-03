Сибскана об уходе Маврина: «Пока официального поста от «Амкала» не будет, не стоит об этом говорить, как о факте»

Анрдей Сибскана считает, что Василий Маврин еще вернется в «Амкал».

«Это было коллективное решение? Нет! Это его слова. Чем это завершится, я не знаю. Пока официального поста от «Амкала» не будет, не стоит об этом говорить, как о факте. Может быть, это эмоции, а может, и нет.

Решение импульсивное. Не думаю, что оно правильное. А поведение, очевидно, местами было не очень логичное. Там в трансляции есть вообще некрасящие моменты, а в целом, оправданно. Были перегибы. Это эмоции, футбол. Бывает и хуже. Это МФЛ», – рассказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Напомним, что полузащитник «Амкала» Василий Маврин объявил об уходе из клуба.