«Двери в нашу раздевалку всегда открыты». Герман Эль Класико – Маврину

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Василий Маврин Медиафутбол

Герман Эль Класико обратился к Василию Маврину.

«Евгенич, спасибо за большую работу и долгое время проведенное в «Амкале».

Мы с тобой выиграли кучу матчей, поездили по городам и странам, вытаскивали на зубах мертвейшие игры и забирали важные трофеи.

Решение принимаю и уважаю, но помни, что двери в нашу раздевалку всегда открыты. Думаю, что у многих игроков остается желание хотя бы нормально поговорить», – написал руководитель «Амкала»

1 комментарий

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Oleg Olegov
Маврин это же чувак из Арии
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