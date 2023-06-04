«Двери в нашу раздевалку всегда открыты». Герман Эль Класико – Маврину

Герман Эль Класико обратился к Василию Маврину.

«Евгенич, спасибо за большую работу и долгое время проведенное в «Амкале».

Мы с тобой выиграли кучу матчей, поездили по городам и странам, вытаскивали на зубах мертвейшие игры и забирали важные трофеи.

Решение принимаю и уважаю, но помни, что двери в нашу раздевалку всегда открыты. Думаю, что у многих игроков остается желание хотя бы нормально поговорить», – написал руководитель «Амкала»