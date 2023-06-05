Василий Маврин: «Люди, которых позвал Герман, как усиление «Амкала», выставили меня идиотом»

Василий Маврин объяснил, почему ушел из «Амкала».

«После матча с «Родиной Медиа» мне не понравился только один момент – то, что люди, которых позвал Герман, как усиление «Амкала», выставили меня идиотом, взяв на руки, проявив силу.

У людей я помощи не прошу никогда. Тогда мне тоже не нужна была помощь. Я могу сам постоять за себя и разобраться. Поддержка нужна, помощь – нет. Я Герману в тот же день написал: «Гер, все, спасибо большое. Было отличное приключение. Я все».

Прошла неделя, Герман мне не ответил ни на одно сообщение, не написал личное сообщение. Не позвонил ни как руководитель, ни как друг, которого я поддерживал в любой момент и рвал жопу за Германа. Герман решил меня не поддерживать и выпустил ролик, как осуждает меня. Но, выставив ролик с мнением футболистов, забыл одно – мое мнение там почему-то не прозвучало. По каким причинам? Сложно было мне написать? Видимо, сложно. Герман решил, что, наверное, не надо узнать мое мнение по этому эпизоду», – сказал Маврин в ролике.

Полная версия монолога Василия доступна на его ютуб-канале

Напомним, что Маврин покинул «Амкал» после матча с «Родиной Медиа».