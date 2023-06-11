Федотов о победе ЦСКА в Кубке: «Заслуженно забрали трофей. Мы были вместе, у нас есть командный дух. Победа в Кубке России – венец всего»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов назвал победу в Фонбет Кубке России венцом усилий ЦСКА.

– Да, мы долго шли, шаг за шагом. Дюжину матчей провели, чтобы ощутить этот кайф. Двигались, тренировались, становились сильнее. Мы заслуженно забрали трофей.

– Первый сезон в ЦСКА утомительный, тяжелый и сразу трофейный.

– Других не бывает. Зато какой он интересный и увлекательный! Получили бурю эмоций и в чемпионате, и в Кубке. Мы были вместе, у нас есть командный дух. ЦСКА двигается вперед.

Победа в Кубке России – это венец всего. Мы сегодня видели очень хороший, эмоциональный матч со множеством единоборств. Как зрители болели – это кайф.

– Что сейчас в душе?

– Очень классное чувство хорошо выполненного действия. Мы от этого получаем грандиозное наслаждение, – заявил главный тренер ЦСКА.

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29 комментариев

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dreamstep
Федотов крут, первый титул за много лет плюс медали. Интересно будет смотреть следующий сезон.
+45
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mbauer
Спасибо, тренер! Отличная работа!
+29
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Aleksandr Danilov
Справедливый чемпион. Краснодар по логике должен был вылететь раньше
+27
-2
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OrganicChemist
Валентиныч - топ! Спасибо за сезон и ждём ещё лучшего результата в следующем, ведь аппетит приходит во время еды)
+10
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Spartakus1984
Ответ Злодей Спб
Ну вот. Даже Федотов не смог удержаться от стандартного прогона москвичей, о том что Кубок - главный трофей и Чемпионство даже рядом не стояло :) Ну это потому, что до Чемпионства им как до луны.
Смотря какой ценой чемпионство.С кучей бабла и админ ресурсом многие бы могли стать чемпионами.Что ценного в победах зенита?
+11
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+9
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Bob_Kolomb
Спасибо за этот сезон. Федотов за этот сезон смог построить достойную команду. Хоть осенняя часть неоднозначная, но весной твёрдая пятёрка. В следующем сезоне можем рассчитывать на большее!
+8
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+8
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Shuller18
Формат неоднозначный, но дистанция до финала была лютой: групповой этап, три стадии плей-офф, финал... ЦСКА в итоге сыграл 13 матчей для трофея, почти целый круг чемпионата!
+7
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Станислав Колесов
Спасибо вам за все! Мы - ЦСКА 🔴🔵
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Vagner01
Отличная работа Коуч! Ждём продолжения!
+5
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Дима Валишин
Ответ Злодей Спб
Ну вот. Даже Федотов не смог удержаться от стандартного прогона москвичей, о том что Кубок - главный трофей и Чемпионство даже рядом не стояло :) Ну это потому, что до Чемпионства им как до луны.
ты чем извини читаешь или думаешь? он разве это имел ввиду? Перевожу:"венец всего" - этот трофей является лучшей наградой команде за тяжёлый сезон. Ещё проще: короче после сложного года, они отличную награду получили
+4
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jqzn88xn6n
Очень на тонкого. Спасибо Игорю в очередной раз!❤️💙
+2
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Mu5ta
Ответ Shuller18
Формат неоднозначный, но дистанция до финала была лютой: групповой этап, три стадии плей-офф, финал... ЦСКА в итоге сыграл 13 матчей для трофея, почти целый круг чемпионата!
Мама, мы ЦСКА ❤️💙
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воробей джек
С Победой!!!! Очень сложный сезон,я сам почти физически это чувствую. Полное опустошение. Давно так успешно ЦСКА не выступал. Федотов выжил из команды не максимум,а даже больше этого! Но боюсь даже этого результата этой команде не повторить. Нужно усиление. Игрокам и тренерскому штабу Большое спасибо! Кубок наш!
+2
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Виталий Желтоусов
нельзя же Краснодару всё время выигрывать по пенальти!!!
ЦСКА провёл суперский сезон!!!
🔥 🔥 🔥
Федотов лучший тренер сезона - Семак и рядом не стоял.
+3
-3
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Санитар-волк
Всего - это чего?
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Stilet525
Красавцы! Всё справедливо, ЦСКА лучшая команда этого розыгрыша кубка! Тот же Краснодар прошли дважды!
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V_J_I_K
Я бы сказал вымучили,а не "заслуженно забрали".
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endggwp
Кубка Гагарина мало?
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Spartakus1984
Ответ Сергей Жарковский
Матч за Суперкубок уже в расчёт не идёт?! Венец всему!
Выставочный матч.
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Смотря какой ценой чемпионство.С кучей бабла и админ ресурсом многие бы могли стать чемпионами.Что ценного в победах зенита?
Ну по вашему все бабки должны доставаться только клубам из Москвы? Ну примерно как и бюджет страны - 80% Москва, остальное - всей России. И желательно львиную долю ( как в 90е) в Тарасовку.
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