Федотов о победе ЦСКА в Кубке: «Заслуженно забрали трофей. Мы были вместе, у нас есть командный дух. Победа в Кубке России – венец всего»
Владимир Федотов назвал победу в Фонбет Кубке России венцом усилий ЦСКА.
– Да, мы долго шли, шаг за шагом. Дюжину матчей провели, чтобы ощутить этот кайф. Двигались, тренировались, становились сильнее. Мы заслуженно забрали трофей.
– Первый сезон в ЦСКА утомительный, тяжелый и сразу трофейный.
– Других не бывает. Зато какой он интересный и увлекательный! Получили бурю эмоций и в чемпионате, и в Кубке. Мы были вместе, у нас есть командный дух. ЦСКА двигается вперед.
Победа в Кубке России – это венец всего. Мы сегодня видели очень хороший, эмоциональный матч со множеством единоборств. Как зрители болели – это кайф.
– Что сейчас в душе?
– Очень классное чувство хорошо выполненного действия. Мы от этого получаем грандиозное наслаждение, – заявил главный тренер ЦСКА.
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