Аршавин о Прокопе: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще сказать про вашу медийку? В одном матче Кубка и я здорово сыграю» 

Теги Зенит Андрей Аршавин ФОНБЕТ Кубок России высшая лига Болгария Ботев Пловдив Константин Генич Амкал Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

Андрей Аршавин объяснил, почему не верил в успех Прокопа в чемпионате Болгарии.

Полузащитник «Амкала» перешел в «Ботев» в прошлом году, но покинул клуб менее чем через четыре месяца. 

– Когда Прокоп перешел в «Ботев», медиакомьюнити этим восхищалось, а вы критиковали. 

– Так вы не восхищались, а выдавали желаемое за действительное. 

– А почему вы не верили? 

– Потому что, во-первых, видел, как он играет. Он в тот период как раз играл за «Зенит» с болельщиками, еще где-то мы пересекались. А там профессиональная команда чемпионата Болгарии.

– Но в Кубке он же здорово сыграл?

– В одном матче Кубка даже я сейчас здорово сыграю. Но это не значит, что я могу играть за «Ботев».

– А есть хоть кто-то в медийке… 

– Думаю, что нет. Я просто не слежу, слава богу. У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу медийку? – отметил бывший хавбек «Зенита» и «Арсенала».

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22 комментария

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chamartin_7
🤣
+56
-1
+55
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Bartez1986
может пора просто признать, что медиафутбол - это гуано?
+43
-6
+37
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counsel
За словом в карман Андрей не лезет …
+27
-2
+25
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Удар Кержакова
Ответ Bartez1986
может пора просто признать, что медиафутбол - это гуано?
Просто не надо его воспринимать как профессиональный вид спорта. Это развлекательное шоу для молодёжи.
+13
-1
+12
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ARAMIS777
Ответ Bartez1986
может пора просто признать, что медиафутбол - это гуано?
Поддерживаю. Так оно и есть.
+12
-1
+11
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Alex Korolev
Как всегда не в бровь, а в глаз!
+9
0
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Recreated
Толстый Генич бьёт штрафные!)
+4
0
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tolstiy
всё таки шава в футболе шарит....)
+3
0
+3
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sergspartak
все верно
+2
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+2
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Demoznq
Ответ Bartez1986
может пора просто признать, что медиафутбол - это гуано?
Я не пойму, вас что там насильно пытаются заставлять ее смотреть? Или может быть просмотр медиалиги в ваши рабочие обязанности входит, что вам крайне досаждает?
Люди смотрят, футбол популяризируют, пускай играются там себе на здоровье. Если бы клубы сами справлялись с заполнением собственных стадионов - вопросов ноль, средняя посещаемость самого популярного клуба страны в доковидные времена в 20-25 тысяч это даже не курам на смех, это позорище просто, при том что остальные клубы 10 тысяч с трудом набивают. А вы тут на медиалигу накинулись, нашли с чем бороться.
+6
-4
+2
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charly_54
Ответ counsel
За словом в карман Андрей не лезет …
Говорит как есть
+2
0
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Bartez1986
Ответ ARAMIS777
Поддерживаю. Так оно и есть.
жму руку адекватному динамовцу. противоречия между клубами будут всегда, а вот среди людей этого бы хотелось бы поменьше
+2
-1
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Bartez1986
Ответ Demoznq
Я не пойму, вас что там насильно пытаются заставлять ее смотреть? Или может быть просмотр медиалиги в ваши рабочие обязанности входит, что вам крайне досаждает? Люди смотрят, футбол популяризируют, пускай играются там себе на здоровье. Если бы клубы сами справлялись с заполнением собственных стадионов - вопросов ноль, средняя посещаемость самого популярного клуба страны в доковидные времена в 20-25 тысяч это даже не курам на смех, это позорище просто, при том что остальные клубы 10 тысяч с трудом набивают. А вы тут на медиалигу накинулись, нашли с чем бороться.
слушайте, у вас интересная точка зрения. и она имеет под собой логику. но...вот честно, вам реально интересно смотреть игру, где футболистов то нет, по сути? футболисты должны играть в футбол. актеры играть. певцы - петь. приведите мне пример, в чем это шутовство популяризирует футбол? футбол без фануйди должен быть, в первую очередь. чем пинания по мячу Дорохова и мусагалиева могут привлечь интерес к игре - я не понимаю
+1
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ARAMIS777
Ах да,забыл добавить...
Пора и Ваню Карпова давно кому-то осадить.
Я не против.
В топку дешёвых хайпожоров.
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Сергей Жарковский
Ещё один манеж с 🤡🤡🤡
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dimonivanov
Генич хоть как-то оправдывает приставку "медиа". Не совсем понятно какое отношение к медиа футболу должны иметь профессиональные спортсмены, составляющие большинство состава
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