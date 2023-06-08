Аршавин о Прокопе: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще сказать про вашу медийку? В одном матче Кубка и я здорово сыграю» 

Андрей Аршавин объяснил, почему не верил в успех Прокопа в чемпионате Болгарии.

Полузащитник « » перешел в «Ботев» в прошлом году, но покинул клуб менее чем через четыре месяца.

– Когда Прокоп перешел в « », медиакомьюнити этим восхищалось, а вы критиковали.

– Так вы не восхищались, а выдавали желаемое за действительное.

– А почему вы не верили?

– Потому что, во-первых, видел, как он играет. Он в тот период как раз играл за «Зенит» с болельщиками, еще где-то мы пересекались. А там профессиональная команда чемпионата Болгарии.

– Но в Кубке он же здорово сыграл?

– В одном матче Кубка даже я сейчас здорово сыграю. Но это не значит, что я могу играть за «Ботев».

– А есть хоть кто-то в медийке…

– Думаю, что нет. Я просто не слежу, слава богу. У вас там штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу медийку? – отметил бывший хавбек « » и « ».