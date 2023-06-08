Аршавин о Прокопе: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще сказать про вашу медийку? В одном матче Кубка и я здорово сыграю»
Андрей Аршавин объяснил, почему не верил в успех Прокопа в чемпионате Болгарии.
Полузащитник «Амкала» перешел в «Ботев» в прошлом году, но покинул клуб менее чем через четыре месяца.
– Когда Прокоп перешел в «Ботев», медиакомьюнити этим восхищалось, а вы критиковали.
– Так вы не восхищались, а выдавали желаемое за действительное.
– А почему вы не верили?
– Потому что, во-первых, видел, как он играет. Он в тот период как раз играл за «Зенит» с болельщиками, еще где-то мы пересекались. А там профессиональная команда чемпионата Болгарии.
– Но в Кубке он же здорово сыграл?
– В одном матче Кубка даже я сейчас здорово сыграю. Но это не значит, что я могу играть за «Ботев».
– А есть хоть кто-то в медийке…
– Думаю, что нет. Я просто не слежу, слава богу. У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу медийку? – отметил бывший хавбек «Зенита» и «Арсенала».
Люди смотрят, футбол популяризируют, пускай играются там себе на здоровье. Если бы клубы сами справлялись с заполнением собственных стадионов - вопросов ноль, средняя посещаемость самого популярного клуба страны в доковидные времена в 20-25 тысяч это даже не курам на смех, это позорище просто, при том что остальные клубы 10 тысяч с трудом набивают. А вы тут на медиалигу накинулись, нашли с чем бороться.
Пора и Ваню Карпова давно кому-то осадить.
Я не против.
В топку дешёвых хайпожоров.