Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он провел в клубе из Болгарии меньше 4 месяцев

Прокоп покинул болгарский «Ботев».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В заявление клуба сообщается, что причиной расторжения послужили личные обстоятельства футболиста.

Осенью 2022 года Прокоп приехал на просмотр, после которого подписал первый профессиональный контракт.

За «Ботев» Прокоп сыграл 3 матча (1 – в стартовом составе) и забил 1 гол. Ни в одном матче Прокоп не отыграл все 90 минут.

У Прокопа из «Амкала» первый гол за «Ботев»: в касание с левой после подбора. Удачно начинает в Болгарии