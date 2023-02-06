Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он провел в клубе из Болгарии меньше 4 месяцев

Теги премьер-лига Россия высшая лига Болгария Ботев Пловдив трансферы Амкал Winline Медиалига Прокоп трансферы Медиафутбол

Прокоп покинул болгарский «Ботев».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В заявление клуба сообщается, что причиной расторжения послужили личные обстоятельства футболиста.

Осенью 2022 года Прокоп приехал на просмотр, после которого подписал первый профессиональный контракт.

За «Ботев» Прокоп сыграл 3 матча (1 – в стартовом составе) и забил 1 гол. Ни в одном матче Прокоп не отыграл все 90 минут.

У Прокопа из «Амкала» первый гол за «Ботев»: в касание с левой после подбора. Удачно начинает в Болгарии

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32 комментария

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Михаил1970
Теперь с клубом Саудовской Аравии контракт подпишет, пойдет по стопам Роналду.
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Кирилл Голивец
Ответ Анатолий Дмитриевич
А кто-то после подписания контракта еще над Аршавиным смеялся, когда он об уровне Прокопа говорил)
А можно цитату Андрея Сергеича?
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Vanek1411
Сразу была мысль, что Зингаревич просто к своему клубу внимание привлекает таким образом. Так и вышло.
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Viacheslav Ivanov
Ответ LoyalManc
Ты хоть один матч то видел его? Он на сборах в основе выходил) лишь бы накинуть
Вообще, про него не слышал (не интересуюсь медиалигой), почему он из Ботева ушел?
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Eugn_eugn
Ответ Юрий Кечко
Один из лучших футболистов медийки не тянет середняка чемпионата Болгарии Каждый раз когда они будут открывать рот про рпл или ещё что то , просто тыкайте им этим в лицо
Что значит не тянет, смотри стату его, написано же что по личным обстоятельствам. Но медиафутбол тоже нелюблю.
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Shadow1882
А новость о том, что 2 игрока из Ботева перешли в Факел жду уже 3 дня. Лучший спортивный сайт
+16
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Анатолий Дмитриевич
А кто-то после подписания контракта еще над Аршавиным смеялся, когда он об уровне Прокопа говорил)
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Enchanter WIZZARD
Красиво откосил от мобилизации) правда не исключена вторая волна
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Плеймейкер87
Аршавин оказался прав
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блокад блокадыч
отличная новость)) не люблю этого чсвшного пацана
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Антон Муша
лучше бы взяли КроКопа
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Виталий Желтоусов
В этом суть медиафутбола. В профессиональном спорте тренировки каждый день - на блогерство нет времени.
+3
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LoyalManc
Ответ Юрий Кечко
Один из лучших футболистов медийки не тянет середняка чемпионата Болгарии Каждый раз когда они будут открывать рот про рпл или ещё что то , просто тыкайте им этим в лицо
Ты хоть один матч то видел его? Он на сборах в основе выходил) лишь бы накинуть
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Wiley Fox
Болгары долго соображали, как это выпнуть из клуба
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Three Days Grace
А как же предголевая в товарняке...
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Aleksey Yashin
Болгары не восхитились получается
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Ванька-Манька
блииииин, очень жаль, настоящая звезда футбола!

(а я сегодня покакал)
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Александр Сачков
Новость дня)
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Денис Давыдов
Соскучился по медианедоразумению
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Фан Рубина
Неожиданно узнал, что там уровень игры ниже, чем в медиагуанолиге, а на кривлянии в телефон не заработать.
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Юрий Кечко
Один из лучших футболистов медийки не тянет середняка чемпионата Болгарии
Каждый раз когда они будут открывать рот про рпл или ещё что то , просто тыкайте им этим в лицо
+36
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GromwuD
не долго музыка играла
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Homelender_666
Может ещё получится заиграть в проф. футболе. А так, всегда может вернуться в Медиалигу
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Автомобилист Зажопинск
Не уж то настолько не тянул
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Ivan_Tikhonov
Наверное из-за того, что не разрешали по полю с телефоном бегать
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