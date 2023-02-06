Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он провел в клубе из Болгарии меньше 4 месяцев
Прокоп покинул болгарский «Ботев».
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В заявление клуба сообщается, что причиной расторжения послужили личные обстоятельства футболиста.
Осенью 2022 года Прокоп приехал на просмотр, после которого подписал первый профессиональный контракт.
За «Ботев» Прокоп сыграл 3 матча (1 – в стартовом составе) и забил 1 гол. Ни в одном матче Прокоп не отыграл все 90 минут.
У Прокопа из «Амкала» первый гол за «Ботев»: в касание с левой после подбора. Удачно начинает в Болгарии
(а я сегодня покакал)
Каждый раз когда они будут открывать рот про рпл или ещё что то , просто тыкайте им этим в лицо