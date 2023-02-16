Тарасов о Прокопе: «Я расстроился, что он вернулся. Хотел, чтобы у него сложилась профессиональная карьера»
Дмитрий Тарасов рассказал о тренировках с Прокопом в сборной Winline Медиалиги.
20-летний хавбек вернулся в «Амкал» из болгарского «Ботева» на прошлой неделе.
– Ты в подкасте у «Броуков» говорил, что Прокоп тебя не удивил сильно, когда ты играл против «Амкала». Сегодня ты с ним тренировался, как он тебе?
– Вообще не удивил. Блин, где мой оператор? Сейчас я бы тебе показал, что я сегодня сделал с Прокопом (смеется). Нет, он хороший футболист, но я расстроился, что он вернулся, честно.
– Почему?
– Ну, хотелось, чтобы у него получилось. Мы с ним и до этого общались на эту тему – я хотел, чтобы у него сложилась профессиональная карьера. Но что-то пошло не так. Поэтому мы ему рады, сегодня прекрасно потренировались и пообщались.
– Скажи, как президент клуба кого бы ты из сборной взял?
– Ну, многих.
– А если одного игрока?
– Прокопа, конечно, – сказал Тарасов.
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