Тарасов о Прокопе: «Я расстроился, что он вернулся. Хотел, чтобы у него сложилась профессиональная карьера»

Дмитрий Тарасов рассказал о тренировках с Прокопом в сборной Winline Медиалиги.

20-летний хавбек вернулся в «Амкал» из болгарского «Ботева» на прошлой неделе.

– Ты в подкасте у «Броуков» говорил, что Прокоп тебя не удивил сильно, когда ты играл против «Амкала». Сегодня ты с ним тренировался, как он тебе?

– Вообще не удивил. Блин, где мой оператор? Сейчас я бы тебе показал, что я сегодня сделал с Прокопом (смеется). Нет, он хороший футболист, но я расстроился, что он вернулся, честно.

– Почему?

– Ну, хотелось, чтобы у него получилось. Мы с ним и до этого общались на эту тему – я хотел, чтобы у него сложилась профессиональная карьера. Но что-то пошло не так. Поэтому мы ему рады, сегодня прекрасно потренировались и пообщались.

– Скажи, как президент клуба кого бы ты из сборной взял?

– Ну, многих.

– А если одного игрока?

– Прокопа, конечно, – сказал Тарасов.

Тарасов о Прокопе в РПЛ: «В команде нижней части таблицы – да. Я один раз играл против него, тогда он не впечатлил»