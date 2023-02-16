Тарасов о Прокопе: «Я расстроился, что он вернулся. Хотел, чтобы у него сложилась профессиональная карьера»

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Дмитрий Тарасов рассказал о тренировках с Прокопом в сборной Winline Медиалиги.

20-летний хавбек вернулся в «Амкал» из болгарского «Ботева» на прошлой неделе.

– Ты в подкасте у «Броуков» говорил, что Прокоп тебя не удивил сильно, когда ты играл против «Амкала». Сегодня ты с ним тренировался, как он тебе?

– Вообще не удивил. Блин, где мой оператор? Сейчас я бы тебе показал, что я сегодня сделал с Прокопом (смеется). Нет, он хороший футболист, но я расстроился, что он вернулся, честно.

– Почему?

– Ну, хотелось, чтобы у него получилось. Мы с ним и до этого общались на эту тему – я хотел, чтобы у него сложилась профессиональная карьера. Но что-то пошло не так. Поэтому мы ему рады, сегодня прекрасно потренировались и пообщались.

– Скажи, как президент клуба кого бы ты из сборной взял?

– Ну, многих.

– А если одного игрока?

– Прокопа, конечно, – сказал Тарасов.

Тарасов о Прокопе в РПЛ: «В команде нижней части таблицы – да. Я один раз играл против него, тогда он не впечатлил»

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4 комментария

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Demyan Grachev
Ответ Sevuska
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с тобой всё хорошо?
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Сергей Штырков
Ответ oka79410
Почему-то вспомнил Мирко Крокопа
Энду Хуг это оттуда?
0
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Арсений Элин
прокоп это мудрик на минималках? тихтох футбики((
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oka79410
Почему-то вспомнил Мирко Крокопа
+7
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Sevuska
Комментарий удален
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