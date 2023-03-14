Дьяков о Прокопе: «Возможно он сильный персонаж в плане медиа, но чемпионат Болгарии – это его уровень»

Виталий Дьяков высказался об уровне футбольных навыков Прокопа.

«Не знаю, слабость это или нет, что он не досидел в «Ботеве». Чемпионат Болгарии – чемпионат очень слабого уровня, тем более «Ботев» даже не вверху таблицы.

Возможно, он сильный персонаж в плане медиа, но чемпионат Болгарии – это его уровень», – сказал защитник «БроукБойз».

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