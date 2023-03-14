Тигиев о Прокопе: «В плане медиа он молодец, но как футболист – даже не уровень чемпионата Болгарии»

Теги высшая лига Болгария Ботев Пловдив Виталий Дьяков Георгий Тигиев Амкал Winline Медиалига БроукБойз Прокоп Медиафутбол

Георгий Тигиев прокомментировал слова Виталия Дьякова о Прокопе.

«Касательно высказываний Дьякова по поводу чемпионата Болгарии – я с ним полностью согласен.

Уровень Прокопа – чемпионат Болгарии, но как оказалось даже не чемпионат Болгарии. В плане медиа он может быть молодец, но как футболист не сильнее Никиты Топтыгина (хавбек «БроукБойз» – прим. Sports.ru)», – заявил защитник «БроукБойз».

Дьяков о Прокопе: «Возможно он сильный персонаж в плане медиа, но чемпионат Болгарии – это его уровень»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sebastian1410
Ответ romanisti89
Ну Тигиев даже не уровень 2 лиги, но как то в РПЛ попал
Ну не надо. Тигиев довольно перспективным был и провел хороший дебютный сезон во взрослом футболе и еще в РПЛ. Но переход в столичный клуб и увеличение зарплаты поставила крест на карьере. Ни он первый, ни он последний.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Ответ Камбоджа Иванов
Вот и весь уровень твоих доводов.
какие доводы, это ты отвечал мне и кроме Спартака, псевдолимита и лавки аргументов нет. Я тоже так умею - Иван Новосельцев отличный игрок до перехода в Зенит на правах лимитчика, Иван Соловьев был отличным игроком до перехода в Зенит, Ибрагим Цаллагов был отличный игрок, Эльмир Набиуллин был отличный игрок, можно долго перечислять игроков лимитчкиов, перешедших в зенит и стопорнувших карьеру, посыл понят, простофиля?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.tchidakin
Хуже медиафутбола только женский футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ romanisti89
да че ты доибался со своим Спартаком, у него и другие клубы в карьере были
Вот и весь уровень твоих доводов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Ответ Камбоджа Иванов
Сколько ему лет было на момент перехода в Спартак?
да че ты доибался со своим Спартаком, у него и другие клубы в карьере были
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ romanisti89
отличный игрок с одним сезоном, в котором сыграл больше 20 матчей, действительно уровень
Сколько ему лет было на момент перехода в Спартак?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Ответ Камбоджа Иванов
Тигиев был отличным игроком, но загубил всю карьеру переходом в Спартак на правах лимитчика и последующей скамейкой. Ах да, точно, это же Зенит всех купит, а Спартак нет..
отличный игрок с одним сезоном, в котором сыграл больше 20 матчей, действительно уровень
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ romanisti89
Ну Тигиев даже не уровень 2 лиги, но как то в РПЛ попал
Тигиев был отличным игроком, но загубил всю карьеру переходом в Спартак на правах лимитчика и последующей скамейкой. Ах да, точно, это же Зенит всех купит, а Спартак нет..
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
То ли дело номинант на ЗМ Тигиев🤓
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Ну Тигиев даже не уровень 2 лиги, но как то в РПЛ попал
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Тигиев и того хуже , просрал карьеру
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
А разве в Медиалиге надо быть хорошим футболистом? Я думал, там главное быть популярным блогером.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий