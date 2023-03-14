Тигиев о Прокопе: «В плане медиа он молодец, но как футболист – даже не уровень чемпионата Болгарии»

Георгий Тигиев прокомментировал слова Виталия Дьякова о Прокопе.

«Касательно высказываний Дьякова по поводу чемпионата Болгарии – я с ним полностью согласен.

Уровень Прокопа – чемпионат Болгарии, но как оказалось даже не чемпионат Болгарии. В плане медиа он может быть молодец, но как футболист не сильнее Никиты Топтыгина (хавбек «БроукБойз» – прим. Sports.ru)», – заявил защитник «БроукБойз».

Дьяков о Прокопе: «Возможно он сильный персонаж в плане медиа, но чемпионат Болгарии – это его уровень»