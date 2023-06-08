«Нас «Амкал» возит, дожили, #####. Мне домой стыдно ехать». Павлюченко обратился к партнерам в перерыве матча Winline МФЛ

Теги Роман Павлюченко Амкал брань Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Fight Nights опубликовали эмоциональный спич Романа Павлюченко в перерыве игры с «Амкалом».

 «Нас «Амкал» возит, дожили, #####. Ну нельзя так, себя-то уважать надо. Один раз дошли до ворот и все, ######. 

Стыдно, ##### рот. Мне уже реально домой стыдно ехать. Не знаю, что детям дома говорить… 

Шестая игра, а мы уже 17 пропустили. Ну это ###### в рот, #####! Реально стыдно», – обратился к партнерам Павлюченко в раздевалке. 

FN проигрывали 0:2 к перерыву и в итоге потерпели поражение со счетом 2:4. Команда Павлюченко, Камила Гаджиева и Александра Мостового в итоге заняла последнее место в группе и осталась без плей-офф.

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9 комментариев

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Vedved
О, Мостовой подтверждает свой класс - второй сезон подряд)
+25
-1
+24
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Vedved
Ответ Красная стрела
А это не тот же сезон?
Не) он уже второй сезон заканчивает на последнем месте)
+7
-1
+6
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Кан и Баллак сидят в баре
Да Мост просто ещё лицензию #####ю не получил. Чего психовать-то.
+4
0
+4
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Dario Alexys
Роман до сих пор думает , что он играет в Тотенхеме)
+5
-1
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Константин Михайлович
Абаскаль об Мостовом:позвали кого-то афериста,агенты хорошо обдурили руководство клуба
+1
0
+1
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Spaten
Мостовой первый тренер , который разбудил Суперпава)
0
0
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Ilovethisgame77
мостовой….))) днарь бездарный
0
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Красная стрела
Ответ Vedved
О, Мостовой подтверждает свой класс - второй сезон подряд)
А это не тот же сезон?
0
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Красная стрела
Ответ Vedved
Не) он уже второй сезон заканчивает на последнем месте)
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Vedved
Ответ Красная стрела
Комментарий удален модератором
Естественно, ему же подавай сразу: Спартак, Зенит, ЦСКА) а еще лучше: Барсу или Реал)
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