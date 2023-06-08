«Нас «Амкал» возит, дожили, #####. Мне домой стыдно ехать». Павлюченко обратился к партнерам в перерыве матча Winline МФЛ

Fight Nights опубликовали эмоциональный спич Романа Павлюченко в перерыве игры с «Амкалом».

«Нас « » возит, дожили, #####. Ну нельзя так, себя-то уважать надо. Один раз дошли до ворот и все, ######.

Стыдно, ##### рот. Мне уже реально домой стыдно ехать. Не знаю, что детям дома говорить…

Шестая игра, а мы уже 17 пропустили. Ну это ###### в рот, #####! Реально стыдно», – обратился к партнерам Павлюченко в раздевалке.

FN проигрывали 0:2 к перерыву и в итоге потерпели поражение со счетом 2:4. Команда Павлюченко, Камила Гаджиева и Александра Мостового в итоге заняла последнее место в группе и осталась без плей-офф.