0

«Я не могу завтра сыграть». Прокоп не дебютирует в 1-м туре Кингс Лиги из-за проблем с документами

Прокоп пока не может дебютировать за «Хихантес» в Кингс Лиге.

Много эмоций, мало слов. Я не могу завтра сыграть, документы. Все будет во влоге.

Подача этого документа [происходит] в полиции. Без записи прийти нельзя. Позавчера пробовал. Вчера с уроков ушел в страховую компанию, сказали есть еще такой вариант. В итоге – ничего.

Запись в полицию только на 22-е число, но уже нет уверенности ни в чем. Нет уверенности, что приду в полицию и сразу все сделают. Надо будет просидеть там 10 часов, просижу, но нет никаких гарантий.

Можно подумать: «Пропущу одну игру, ничего страшного». Но в этом сезоне, всего пять игр в группе, где каждая – на вес золота. Две команды в группе вылетают, потом плей-офф», – написал Прокоп.

В 1-м туре «Хихантес» сыграет против «Сайянс».

Экс-игрок «Амкала» и 2Drots Прокоп – первый российский футболист в Кингс Лиге.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Прокопа
logoПрокоп
logoКингс Лига
logo2Drots
logoАмкал
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клуб Кингс Лиги Пике готов подписать Шахриера. Форвард покинул «Амкал» после Кубка Медиалиги
вчера, 16:01
Илья Геркус: «У Медиалиги уже нет значимого роста популярности и вряд ли будет»
914 октября, 09:57
Маврин о 2Drots: «Не понимаю, как объяснить отсутствие гипержелания побеждать»
11 октября, 21:15
«На фриков не хочу обращать внимание». Некит об «Амкале»
10 октября, 13:17
Главные новости
Клуб Кириленко проиграл Sky Club Макана, Players Club рэпера Obladaet победил команду Элджея в Media Basket
5 минут назад
Дмитрий Егоров: «Откуда деньги брать? Я устал постоянно выпрыгивать из штанов»
25 минут назад
Lit Energy выбили «БроукБойз» в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги
сегодня, 18:42Live
«В МВД нам заявляют: «Пришел руководитель футбольного клуба, сказал, что Медиалига – это массовые беспорядки». Осипов об отказах регионов принимать матчи
20сегодня, 18:25
Медиалига собрала 200 млн рублей для мальчика с миодистрофией Дюшенна
3сегодня, 17:26Видео
«##### на хейтеров. Мы готовы взять титул как никогда». Кутуз после победы над «СиндЕкатом»
сегодня, 15:12
Лактионов о действиях Назара: «И я был сумасшедшим. На футбольном поле я совсем другой человек»
сегодня, 13:44
ФК «10» Мусагалиева с восьмой попытки вышел в финал турнира Медиалиги
6сегодня, 13:13
«Можно ли взять компетентных судей? Мы мучаемся, чтобы потом лететь домой обосранными!» Златан после поражения от «Десятки»
сегодня, 12:54
ФК «10» обыграл «СиндЕкат» и впервые вышел в финал турнира Медиалиги
сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
Сабуа продлил контракт с «Амкалом»
2сегодня, 18:09
Степан Костюков: «Из-за травмы я полностью пропустил первый чемпионский сезон «Амкала» в Медиалиге. Присутствовал почти на всех играх, но как зритель»
1вчера, 17:00
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11