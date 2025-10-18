«Я не могу завтра сыграть». Прокоп не дебютирует в 1-м туре Кингс Лиги из-за проблем с документами
Много эмоций, мало слов. Я не могу завтра сыграть, документы. Все будет во влоге.
Подача этого документа [происходит] в полиции. Без записи прийти нельзя. Позавчера пробовал. Вчера с уроков ушел в страховую компанию, сказали есть еще такой вариант. В итоге – ничего.
Запись в полицию только на 22-е число, но уже нет уверенности ни в чем. Нет уверенности, что приду в полицию и сразу все сделают. Надо будет просидеть там 10 часов, просижу, но нет никаких гарантий.
Можно подумать: «Пропущу одну игру, ничего страшного». Но в этом сезоне, всего пять игр в группе, где каждая – на вес золота. Две команды в группе вылетают, потом плей-офф», – написал Прокоп.
В 1-м туре «Хихантес» сыграет против «Сайянс».
Экс-игрок «Амкала» и 2Drots Прокоп – первый российский футболист в Кингс Лиге.