Прокоп пока не может дебютировать за «Хихантес» в Кингс Лиге.

Много эмоций, мало слов. Я не могу завтра сыграть, документы. Все будет во влоге.

Подача этого документа [происходит] в полиции. Без записи прийти нельзя. Позавчера пробовал. Вчера с уроков ушел в страховую компанию, сказали есть еще такой вариант. В итоге – ничего.

Запись в полицию только на 22-е число, но уже нет уверенности ни в чем. Нет уверенности, что приду в полицию и сразу все сделают. Надо будет просидеть там 10 часов, просижу, но нет никаких гарантий.

Можно подумать: «Пропущу одну игру, ничего страшного». Но в этом сезоне, всего пять игр в группе, где каждая – на вес золота. Две команды в группе вылетают, потом плей-офф», – написал Прокоп.

В 1-м туре «Хихантес» сыграет против «Сайянс».

Экс-игрок «Амкала » и 2Drots Прокоп – первый российский футболист в Кингс Лиге .