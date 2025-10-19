«Я отдал мяч! Какая разница где! На войне все средства хороши». Воробьев ответил Газдану по поводу «свинства»

Иван Воробьев ответил на претензии по поводу несоблюдения фэйр-плей.

ФК «10» сыграл вничью с «СиндЕкатом » (2:2, первая игра – 3:2) в ответном полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги и по сумме двух встреч вышел в финал.

При счете 1:2 во втором тайме футболисты «Десятки» сразу же вступили в прессинг после того, как отдали мяч сопернику в рамках фэйр-плей. Вскоре после этого Владимир Обухов сравнял счет.

– У Газдана вопросы по поводу фэйр-плей: ты не отдал мяч, а вынес его к угловому флагу, и вы сразу начали прессинговать. Он назвал это свинством…

– Мне все равно на их мнение. Я хотел отдать вратарю, а получилось в аут. Но я же отдал мяч? Почему я должен выбивать его возле своих ворот?

– Их претензия в том, что вы сразу начали прессинговать.

– На войне все средства хороши. Смотреть на то, как мы проигрываем, не хотелось. Если так надо было поступить, значит, надо было. Я отдал мяч! Какая разница где, – сказал хавбек «Десятки » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

