Медиалига собрала 200 млн рублей для мальчика с миодистрофией Дюшенна

WINLINE Медиалига завершила сбор для мальчика с миодистрофией Дюшенна.

«Более 200 миллионов рублей собрано! Все причастные к этому – герои! Победа жизни торжествует!» – написал президент МФЛ Николай Осипов.

Последние несколько недель лига собирала средства для 13-летнего Данила Жаркова, у которого 8 лет назад была диагностирована миодистрофия Дюшенна. Ему требуется препарат, который стоит 3 млн долларов.

Лига выкладывала реквизиты во всех трансляциях матчей и шоу, помочь могли все желающие.

В рамках благотворительной акции многие футболисты Медиалиги продавали свои футболки на аукционах, а вырученные средства переводили матери Данила.

После завершения сбора Данил вместе с мамой посетил матч Кубка Лиги «БроукБойз » – Lit Energy . Футболисты устроили ему коридор из аплодисментов, а болельщики скандировали имя мальчика.

Видео: телеграм-канал «Некласико»