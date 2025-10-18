Дмитрий Егоров: «Откуда деньги брать? Я устал постоянно выпрыгивать из штанов»

Дмитрий Егоров высказался после вылета «БроукБойз» из WINLINE Кубка Лиги.

– Насколько заслужен и закономерен результат, которого «БроукБойз» добились в Кубке Лиги?

– Поражение заслуженно, потому что Lit Energy играл лучше после гола. У нас много травмированных, чехарда с тренерами. Дьяков ушел, когда он был уважаем всей командой. Пришел Кузнецов, но ему не до конца удалось наладить контакт с командой. Хотя я считаю, у нас с ним были нормальные отношения. Сейчас пришел Рома Рогов. У тебя ######, что творится. Ты не понимаешь, каких игроков привести. В конце года был ###### бардак.

– Как могут быть сомнения в будущем у такой успешной команды?

– Деньги откуда брать? Чтобы быть конкурентоспособным в этой лиге, бюджет должен быть выше нашего. Я устал противостоять командам, которые играют по 10 матчей в году, но дают по 100 тысяч премок, могут привести футболиста на 300-400 тысяч [рублей в месяц], или как 2Drots – набирают по 12 нападающих.

Я тоже хочу кого-то переманить за деньги! У меня нет этой возможности, а выигрывать хочется. Поэтому ты постоянно пытаешься выпрыгивать из штанов. Это отнимает много энергии, у пацанов – тоже. У нас хороший семейный клуб, сегодня не получилось, уходим отдыхать, – рассказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Lit Energy выбили «БроукБойз» в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги (3:2).