«БроукБойз» сыграют с Lit Energy в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги

«БроукБойз» встретятся с Lit Energy в WINLINE Кубке Медиалиги.

Победитель сыграет с командой, проигравшей по сумме двух встреч, в паре «СиндЕкат» – ФК «10». Проигравшая команда покинет турнир.

Кубок Медиалиги

18 октября, суббота

Дивизион претендентов, 1/2 финала

«БроукБойз » – Lit Energy . Начало – в 19:00.

Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужники».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.