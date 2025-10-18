«БроукБойз» сыграют с Lit Energy в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги
«БроукБойз» встретятся с Lit Energy в WINLINE Кубке Медиалиги.
Победитель сыграет с командой, проигравшей по сумме двух встреч, в паре «СиндЕкат» – ФК «10». Проигравшая команда покинет турнир.
Кубок Медиалиги
18 октября, суббота
Дивизион претендентов, 1/2 финала
«БроукБойз» – Lit Energy. Начало – в 19:00.
Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
