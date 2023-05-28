Роман Павлюченко забил первый гол в сезоне Медиалиги

Теги Роман Павлюченко Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Роман Павлюченко забил первый гол в сезоне Winline Медиалиги за Fight Nights .

Павлюченко сравнял счет в матче 5-го тура регулярного чемпионата против ФК «10» (матч продолжается).

Fight Nights – медиафутбольная команда бойцов одноименного промоушена Камила Гаджиева. В команде также играет племянник Романа Владислав Павлюченко.

Это второй гол экс-форварда «Спаратка», «Тоттенхэма» и сборной России в истории Медиалиги. До этого он забивал во втором сезоне за Watch TV (ныне ФК «Матч ТВ»).

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4 комментария

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AminO2
Спартак подал сегодня 14 угловых, Роме бы хватило.
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Akmor
Просто стоя в штрафной принял мяч, потом обработал отскок, ударил.

Лига пенсионеров, не иначе.

В РПЛ уже затоптали бы. Не говоря о лучшей лиги.

И это недофутболисты кричат, что им нужна квота на Кубок ?
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Уся Ваткин
Спящий гигант проснулся!
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