Роман Павлюченко забил первый гол в сезоне Медиалиги

Роман Павлюченко забил первый гол в сезоне Winline Медиалиги за Fight Nights .

Павлюченко сравнял счет в матче 5-го тура регулярного чемпионата против ФК «10» (матч продолжается).

Fight Nights – медиафутбольная команда бойцов одноименного промоушена Камила Гаджиева. В команде также играет племянник Романа Владислав Павлюченко.

Это второй гол экс-форварда «Спаратка», «Тоттенхэма» и сборной России в истории Медиалиги. До этого он забивал во втором сезоне за Watch TV (ныне ФК «Матч ТВ»).