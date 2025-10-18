0

«##### на хейтеров. Мы готовы взять титул как никогда». Кутуз после победы над «СиндЕкатом»

Сергей Кутузов заявил, что ФК «10» выиграет WINLINE Кубок Медиалиги.

«##### [безразлично], честно. Если каждый матч выигрывать 3:0, все равно найдутся обиженные болельщики, которые будут ставить клоунов и писать плохие комментарии. Финал будет очень сложным, кто бы ни был нашим соперником. Плевать на то, что пишут и ставят.

Когда, если не сейчас, нам брать титул? Мы готовы как никогда. «СиндЕкат» – одна из самых сильных команд. Они много забивают, а мы много пропускаем. Не привыкли к такому, но что поделать.

Есть много вопросов к регламенту: если «СиндЕкат» выиграет следующий матч, то мы сыграем с ними в пятый раз. 5 раз за 2 месяца – это ужас. Мне уже Герас снится», – сказал форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

ФК «10» обыграл «СиндЕкат» (5:4 – по сумме двух встреч) и впервые вышел в финал турнира WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Алексей Герасимов
logoФК 10
logoСиндЕкат
logoWinline Кубок Медиалиги
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лактионов о действиях Назара: «И я был сумасшедшим. На футбольном поле я совсем другой человек»
сегодня, 13:44
ФК «10» Мусагалиева с восьмой попытки вышел в финал турнира Медиалиги
5сегодня, 13:13
«Можно ли взять компетентных судей? Мы мучаемся, чтобы потом лететь домой обосранными!» Златан после поражения от «Десятки»
сегодня, 12:54
Главные новости
«БроукБойз» пропустили от Lit Energy в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги
21 минуту назадLive
Лактионов о действиях Назара: «И я был сумасшедшим. На футбольном поле я совсем другой человек»
сегодня, 13:44
ФК «10» Мусагалиева с восьмой попытки вышел в финал турнира Медиалиги
5сегодня, 13:13
«Можно ли взять компетентных судей? Мы мучаемся, чтобы потом лететь домой обосранными!» Златан после поражения от «Десятки»
сегодня, 12:54
ФК «10» обыграл «СиндЕкат» и впервые вышел в финал турнира Медиалиги
сегодня, 12:30
«Броуки» и Lit Energy встретятся в дивизионе претендентов Кубка Лиги, ФК «10» прошел «СиндЕкат» в элитном дивизионе
сегодня, 09:02
Курза покинул 2Drots. Форвард набрал 0 очков по гол+пас в Кубке Лиги
1сегодня, 09:00
Клуб Кириленко сыграет со Sky Club Макана, команда Элджея – против Players Club рэпера Obladaet в Media Basket
сегодня, 08:52
Lugang Team Гуфа проиграл клубу Тимати, команда NILETTO уступила Rocket Team в Media Basket
1вчера, 19:48
Костюков о возвращении на поле: «На разминке болельщики впервые с ноября увидели меня в бутсах. Я сильно стрессанул, ушел в раздевалку и разрыдался»
4вчера, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Степан Костюков: «Из-за травмы я полностью пропустил первый чемпионский сезон «Амкала» в Медиалиге. Присутствовал почти на всех играх, но как зритель»
1вчера, 17:00
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40