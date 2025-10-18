«##### на хейтеров. Мы готовы взять титул как никогда». Кутуз после победы над «СиндЕкатом»

Сергей Кутузов заявил, что ФК «10» выиграет WINLINE Кубок Медиалиги.

«##### [безразлично], честно. Если каждый матч выигрывать 3:0, все равно найдутся обиженные болельщики, которые будут ставить клоунов и писать плохие комментарии. Финал будет очень сложным, кто бы ни был нашим соперником. Плевать на то, что пишут и ставят.

Когда, если не сейчас, нам брать титул? Мы готовы как никогда. «СиндЕкат» – одна из самых сильных команд. Они много забивают, а мы много пропускаем. Не привыкли к такому, но что поделать.

Есть много вопросов к регламенту: если «СиндЕкат » выиграет следующий матч, то мы сыграем с ними в пятый раз. 5 раз за 2 месяца – это ужас. Мне уже Герас снится», – сказал форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

ФК «10» обыграл «СиндЕкат» (5:4 – по сумме двух встреч) и впервые вышел в финал турнира WINLINE Медиалиги .