«##### на хейтеров. Мы готовы взять титул как никогда». Кутуз после победы над «СиндЕкатом»
«##### [безразлично], честно. Если каждый матч выигрывать 3:0, все равно найдутся обиженные болельщики, которые будут ставить клоунов и писать плохие комментарии. Финал будет очень сложным, кто бы ни был нашим соперником. Плевать на то, что пишут и ставят.
Когда, если не сейчас, нам брать титул? Мы готовы как никогда. «СиндЕкат» – одна из самых сильных команд. Они много забивают, а мы много пропускаем. Не привыкли к такому, но что поделать.
Есть много вопросов к регламенту: если «СиндЕкат» выиграет следующий матч, то мы сыграем с ними в пятый раз. 5 раз за 2 месяца – это ужас. Мне уже Герас снится», – сказал форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
ФК «10» обыграл «СиндЕкат» (5:4 – по сумме двух встреч) и впервые вышел в финал турнира WINLINE Медиалиги.