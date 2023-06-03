Федос и 7 игроков 2Drots в символической сборной 5-го тура Медиалиги по версии подписчиков

Завершилось голосование за кандидатов в символическую сборную по 5-го тура Winline МФЛ.

В состав вошли: Федос («Амкал»), Лога, Гудай, Артур Бегларян, Алекс Стиль, Эдамс, Слон, Лева (все – 2Drots), Жекич («БроукБойз»), Вульф (ФК «10») и Роман Павлюченко (Fight Nights).

Лога уже в третий раз попал в сборную тура по версии наших подписчиков.

Голосование проходило в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru. Подписывайтесь!