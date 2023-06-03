Федос и 7 игроков 2Drots в символической сборной 5-го тура Медиалиги по версии подписчиков

Теги Роман Павлюченко «Гудай» Денис Гудаев Александр Вульфов «Слон» Владислав Ослоновский Вадим Логинов Евгений Плешко Амкал Федор Маслов 2Drots Winline Медиалига Fight Nights ФК 10 Артур Бегларян Эдамс Алекс Стиль Медиафутбол

Завершилось голосование за кандидатов в символическую сборную по 5-го тура Winline МФЛ.

В состав вошли: Федос («Амкал»), Лога, Гудай, Артур Бегларян, Алекс Стиль, Эдамс, Слон, Лева (все – 2Drots), Жекич («БроукБойз»), Вульф (ФК «10») и Роман Павлюченко (Fight Nights). 

Лога уже в третий раз попал в сборную тура по версии наших подписчиков.

Голосование проходило в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru. Подписывайтесь!

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