Лактионов о действиях Назара: «И я был сумасшедшим. На футбольном поле я совсем другой человек»

Денис Лактионов высказался о действиях хавбека ФК «10» Назара.

В ответном матче между ФК «10» и «СиндЕкатом» Назар попал локтем в лицо защитника «СиндЕката » Александра Саковича. Арбитр показал хавбеку ФК «10» желтую карточку, но «СиндЕкат» взял челлендж на возможную красную карточку. После просмотра ВАР арбитр встречи Виталий Бердников оставил прежнее решение.

«Он для меня близкий человек, я за него всегда переживаю, потому что он очень эмоциальный. Своими советами, думаю, где-то могу ему помочь и, если, я ему скажу, то, скорее всего, он сделает так, как надо.

Я, когда вышел на поле, сказал ему: «Жека, ты нужен команде, и должен думать только о команде»

Это футбол, и я был таким сумасшедшим, на футбольном поле я совсем другой человек. Вне футбола – спокойный, могу и поговорить, и пообщаться. На футбольном поле я не люблю проигрывать ни одно единоборство. Ну, бывают такие моменты, где не сдерживаются футболисты – это нормально. Не только мы так делаем, весь мир так делает.

Естественно, такие эпизоды нам помешали в игре с «Амкалом» [полуфинал МФЛ-6] и мы очень большой акцент сделали, чтобы этого избегать», – сказал главный тренер ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Напомним, Назаров был удален в ответном полуфинале МФЛ-6 между «Амкалом» и ФК «10» (3:2 – по сумме двух встреч) за удар кулаком в лицо хавбеку «Амкала » Алексею Самылину.

ФК «10» обыграл «СиндЕкат» (5:4 – по сумме двух встреч) и впервые вышел в финал турнира Медиалиги .