Павлюченко об Абаскале: «Пятерочку можно поставить за такой сезон. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», но это зависит от руководства»

Теги Спартак Роман Павлюченко премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Павлюченко высоко оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке» в текущем сезоне.

«Главному тренеру можно поставить «пятерочку» за этот сезон. Многим болельщикам нравится, как работает Абаскаль.

Я хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от руководства команды», – сказал экс-форвард «Спартака».

Абаскаль возглавил «Спартак» в начале сезона. За тур до конца чемпионата команда занимает в турнирной таблице 3-е место, отставая от ЦСКА на одно очко. Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
Хоть один адекватно сказал.))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Черентаев
Ответ AminO2
"Спартак" наиболее зрелищная и мощная команда чемпионата. Когда коррупционогенный "Зенит" исключат из таблицы и аннулируют его результаты в сезоне, чемпионство достанется команде, которая лучше всех сыграет в субботу.
пей таблетки, а то получишь по жопе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Абаскаль провалил весну, точнее игроки которые всю зиму гнались за зенитом даже попытки не сделали с первого матча играя неудачно, пятёрку ставить тренеру не стоит, но если он сделает правильные выводы из весеннего отрезка, то всё может быть достаточно не плохо!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Частично согласен. Полностью буду согласен с Павлюченко, если Спартак займёт 2-ое место.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Alien
Из-за второй половины скорее четверочку, но однозначно Гильермо нужно оставлять
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Из Кубка вылетели с позором, второе место, скорее всего, тоже профукано. Так за что "5"? Уважаю Абаскаля, но надо всё-таки трезво смотреть на вещи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карпов Стас
Ответ Алекс 777
пятерочку или Пяточек?
Тебе в пятачок! Левой , правой...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Серебряков
Ромка ты прав на всё 100прцентов хватит менять тренера каждый сезон ему нужно строить команду и тогда будет результат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Ответ </c/>
Абаскаль провалил весну, точнее игроки которые всю зиму гнались за зенитом даже попытки не сделали с первого матча играя неудачно, пятёрку ставить тренеру не стоит, но если он сделает правильные выводы из весеннего отрезка, то всё может быть достаточно не плохо!
ладно, согласен, вы не бот)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Ответ Владимир Молявин
Частично согласен. Полностью буду согласен с Павлюченко, если Спартак займёт 2-ое место.
а какая разница? важно, что на момент последнего тура такая возможность есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий