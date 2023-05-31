Павлюченко об Абаскале: «Пятерочку можно поставить за такой сезон. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», но это зависит от руководства»
Роман Павлюченко высоко оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке» в текущем сезоне.
«Главному тренеру можно поставить «пятерочку» за этот сезон. Многим болельщикам нравится, как работает Абаскаль.
Я хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от руководства команды», – сказал экс-форвард «Спартака».
Абаскаль возглавил «Спартак» в начале сезона. За тур до конца чемпионата команда занимает в турнирной таблице 3-е место, отставая от ЦСКА на одно очко. Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.
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