Клуб Кириленко сыграет со Sky Club Макана, команда Элджея – против Players Club рэпера Obladaet в Media Basket
Расписание 6-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, Gameday 6
18 октября, суббота
SBC (команда Элджея) – Players Club (команда Obladaet). Начало – в 16:45
Blatosphera (команда Словетского) – Pena Team. Начало – в 17:45
MDK – SBC (команда Элджея). Начало – в 18:45
GOATS x ALLSTARS – Blatosphera (команда Словетского). Начало – в 20:00
Alikson Team – T-Squad (команда Текилы). Начало – в 21:00
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Sky Club (команда Макана). Начало – в 21:45
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
Лига Ставок Media Basket – первая в России баскетбольная медиалига, объединившая спорт, цифровой контент и шоу-индустрию. Матчи проходят с участием звезд в уникальном формате 3 на 3 на два кольца.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
