0

Клуб Кириленко сыграет со Sky Club Макана, команда Элджея – против Players Club рэпера Obladaet в Media Basket

Расписание 6-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 6

18 октября, суббота

SBC (команда Элджея) – Players Club (команда Obladaet). Начало – в 16:45

Blatosphera (команда Словетского) – Pena Team. Начало – в 17:45

MDK – SBC (команда Элджея). Начало – в 18:45

GOATS x ALLSTARS – Blatosphera (команда Словетского). Начало – в 20:00

Alikson Team – T-Squad (команда Текилы). Начало – в 21:00

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Sky Club (команда Макана). Начало – в 21:45

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

Лига Ставок Media Basket – первая в России баскетбольная медиалига, объединившая спорт, цифровой контент и шоу-индустрию. Матчи проходят с участием звезд в уникальном формате 3 на 3 на два кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
