Степан Костюков: «Из-за травмы я полностью пропустил первый чемпионский сезон «Амкала» в Медиалиге. Присутствовал почти на всех играх, но как зритель»

Степан Костюков рассказал, как перенес травму, полученную в матче с «Динамо».

Нападающий «Амкала» получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо» (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Спустя 11 месяцев Костюков вернулся на поле в матче против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.

«Из-за травмы я полностью пропустил первый чемпионский сезон «Амкала» в Медиалиге. Присутствовал почти на всех играх, но как зритель. Это тяжело, ведь от тебя ничего не зависит. Можешь только кричать: «Давай! Давай!» Но игнорировать матчи не вариант – мне хотелось быть рядом.

Защитник сборной Франции Лоран Косьельни, пропустивший ЧМ-2018 из-за травмы, сказал:

«Травму было тяжело принять. Но результат – еще сложнее, потому что Франция выиграла. Во мне есть эгоизм. Я говорил себе, что мог стать чемпионом мира. Я был очень счастлив за команду, но в то же время недоволен. На протяжении турнира было очень странное чувство: я хотел, чтобы команда шла дальше, но в то же время – чтобы вылетела».

Это точь-в-точь мои чувства во время чемпионского сезона «Амкала». У меня есть медаль, но могу ли я считать себя чемпионом? Скорее, да. Я не играл, но я сильно всех поддерживал и ощущаю причастность к успеху», – рассказал форвард «Амкала».

Я вернулся на поле после открытого перелома

