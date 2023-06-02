Аршавин, Павлюченко, Широков, Жирков, Быстров, Колодин, Домингес и еще 11 экс-игроков подтвердили участие в ретро-матче между сборной России и «Зенитом»

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18 экс-футболистов подтвердили участие в ретро-матче между сборной России и «Зенитом».

Ранее РФС сообщили, что прорабатывается вопрос организации ретро-матча, посвященного победам «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выступлению сборной России на Евро-2008, на котором она взяла бронзовые медали.

«Участие в ретро-матче подтвердили 18 бывших футболистов. За сборную России сыграют Роман Адамов, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Игорь Семшов, Ренат Янбаев.

В составе «Зенита» – Роман Широков, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес, Константин Зырянов, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов и Александр Анюков», – рассказал источник ТАСС.

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23 комментария

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Сергей48
Очень интересный матч намечается. Хочется взглянуть, по настальгировать по некоторым игрокам. После Волгоградского ретро матча, ещё один, и это прекрасно. Когда дефицит международных матчей, интересно посмотреть и на мастеров прошлого.
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Сибирский литовец
А где все кони ? Братаны , игнашевич и акинфеев
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3a_3eHuT
Шава может по тайму за обе команды сыграть. В обеих командах был ключевым.
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Kostya152
ожидаемо все наши легенды легионеры слились))) один Домингес.
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tony
Ответ Сибирский литовец
А где все кони ? Братаны , игнашевич и акинфеев
Акинфееву рановато в ретро-матчах играть, Зенит же Кержа в ворота не ставит)
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Фут.Боль
Адамов будет! Это самое главное.
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Дитмар Эльяшевич
Колодин -пушка страшная! Хочется это услышать.
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Jacek Suomilinen
Ответ Дмитрий9779
Ким Дон Джин слева в обороне играл тогда...
Будет навсегда
Номером один
Только номер пять,
Только Ким Донжин!
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6583
Ответ Владимир Молявин
Интересно будет.
Да уж, интересно.
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Давид Agabekyan
Ответ 3a_3eHuT
Шава может по тайму за обе команды сыграть. В обеих командах был ключевым.
Ну так и Зырянов за обе команды играл
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Рашпель793
Ответ 3a_3eHuT
Шава может по тайму за обе команды сыграть. В обеих командах был ключевым.
Учитывая лень Сергеича, скорее по половине тайма за тех и других )
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Дмитрий9779
Ответ Vatikan
Вместо янбаева никого не нашли что ли? Сомнительная кандидатура
Ким Дон Джин слева в обороне играл тогда...
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6583
Ответ Сергей48
Очень интересный матч намечается. Хочется взглянуть, по настальгировать по некоторым игрокам. После Волгоградского ретро матча, ещё один, и это прекрасно. Когда дефицит международных матчей, интересно посмотреть и на мастеров прошлого.
Будет грандиозное собьІтие мирового масштаба. с трансляцией на всю вселенную
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Алексей Сигаев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Адамов нет, Саенко нет. Непорядок.
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Владимир Молявин
Интересно будет.
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Этот Райола хочет денег
Ох и песка натрясут!) На самом деле это будет очень интересно увидеть, Эль Ностальжи!
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akschweyan
Чори приедет! Вау класс!))
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CIIAPTAK71
Где Саенко???
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Spaten
Пас Адамова в вечность
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реймс29
Ретро-наше всё
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dreamstep
Адамов будет раздавать гениальные пасы.
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