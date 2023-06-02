Аршавин, Павлюченко, Широков, Жирков, Быстров, Колодин, Домингес и еще 11 экс-игроков подтвердили участие в ретро-матче между сборной России и «Зенитом»

18 экс-футболистов подтвердили участие в ретро-матче между сборной России и «Зенитом».

Ранее РФС сообщили, что прорабатывается вопрос организации ретро-матча, посвященного победам «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выступлению сборной России на Евро-2008, на котором она взяла бронзовые медали.

«Участие в ретро-матче подтвердили 18 бывших футболистов. За сборную России сыграют Роман Адамов, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Игорь Семшов, Ренат Янбаев.

В составе «Зенита» – Роман Широков, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес, Константин Зырянов, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов и Александр Анюков», – рассказал источник ТАСС.

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