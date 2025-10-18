2

Сабуа продлил контракт с «Амкалом»

Леон Сабуа подписан новый контракт с «Амкалом».

Срок нового соглашения с форвардом не разглашается.

«Лео для нас – ценный и качественный игрок, который выполняет установку на поле и точно входит в планы тренерского штаба.

Автор гола в полуфинале и голевой в финале МФЛ-6. Верим в Лео и в то, что вместе сможем выигрывать титулы дальше», – написали в соцсетях клуба.

Сабуа перешел в «Амкал» зимой 2025-го. В турнирах WINLINE Медиалиги он провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист, а еще стал чемпионом Медиалиги. Кроме того, вместе с клубом он дошел до четвертого раунда FONBET Кубка России.

В профи Сабуа выступал за «Краснодар» и армянский «Урарту».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Амкала»
