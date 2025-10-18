  • Спортс
  • «В МВД нам заявляют: «Пришел руководитель футбольного клуба, сказал, что Медиалига – это массовые беспорядки». Осипов об отказах регионов принимать матчи
«В МВД нам заявляют: «Пришел руководитель футбольного клуба, сказал, что Медиалига – это массовые беспорядки». Осипов об отказах регионов принимать матчи

WINLINE Медиалига столкнулась с проблемами при выборе стадиона для финала.

Об этом рассказал президент лиги Николай Осипов.

«Все знают, какое большое количество людей приходят на лигу. Насколько резонансный это проект, настолько многие региональные футбольные руководители не жалуют нас, просто чтобы не показывать своим руководителям, что можно делать футбол интересным и популярным.

Поэтому мы сталкиваемся с непониманием, отвержением, запретами. Будет время, расскажу, как не один финал лиги под таким нежеланием был не согласован региональными бошками.

Большие профессиональные лиги, которые что-то заимствуют у тебя и используют, стараются идти навстречу. Этим они привлекают молодую аудиторию к традиционному футболу.

Но есть люди, которые не хотят ничего делать, оставаться внутри своего замкнутого пространства, по принципу «тише буду – дольше просижу». Таких людей процесс не трогает, а чаще – пугает. Когда ты руководить большим футбольным клубом или футбольным проектом, страх и трусость несовместимы с деятельностью, которой ты занимаешься. Поэтому я обязательно поговорю с господином Дегтяревым [министром спорта РФ], господином Дюковым [президентом РФС], может быть, с кем-нибудь еще из людей, которые принимают решения по модернизации, улучшению нашего спорта. Потому что это дичь, это просто дичь.

Особенно дичь, когда про тебя озвучивают выдуманные истории и поклепы. Подаем документы в региональное МВД, нам говорят: «Ребят, не-не-не, мы не можем согласовать мероприятие». Спрашиваем: «По какой причине?» Отвечают: «К нам пришел руководитель футбольного клуба нашего региона и сказал: «Вы что, не знаете, что такое Медиалига? Это же массовые беспорядки в городе! Нельзя проводить это у нас! Вы что, хотите массовые беспорядки?»

Хотя у нас даже на трибунах такого нет, не говоря про города, в которые мы приезжаем. В любой город мы привозим праздник и бюджет, потому что платим за это, ведь мы – коммерческий проект, без единого государственного рубля, субсидирования или финансирования. А тут люди говорят, что мы устраиваем беспорядки в городе. Волгоград, Минск, Брест, Екатеринбург, Ростов, Калининград, Нижний Новгород, Саранск, Казань. Где, хоть в одном из городов, после нас были беспорядки? Были праздник, радость, счастье людей. Просто дичь. Сидят люди, они, оказывается, еще руководят отечественным футболом. Люди подобного рода – это вредители.

Я думаю, что с этим надо заканчивать. Мне это надоело. Я терпеливый человек, но за три года успел много сожрать. Особенно в последнее время, когда со всех сторон стараешься идти навстречу аудитории, руководителям клубов, понимая многие переживания и сложности. С тем же самым Китаем: «Давайте делать в России? Давайте!» Но в России тебя не хотят видеть. Ты оставляешь проект в стране, в которой твои болельщики, а тебе говорят, что ты устроишь в городе массовые беспорядки.

А еще абсурд. На стадионе искусственное поле. Нам говорят: «Мы не можем принять ваш матч, потому что вы испортите газон». Я говорю: «У вас поле пластмассовое». Отвечают: «Не-не, после вас газон будет испорчен», – заявил Осипов.

На неделе принято решение провести финал Кубка Лиги-2025 не в Китае, а в России. Рассматриваются варианты с Воронежем и Краснодаром.

Финал Медиалиги в Китае отменили – из-за критики болельщиков и президентов команд

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: WINLINE Медиалига
