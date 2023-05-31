Коммерческий директор «Динамо» Манкин: «Аудитория медиафутбола – одна из ключевых для развития бренда «Динамо»

Дмитрий Манкин считает, что привлечение аудитории медиафутбола развивает бренд «Динамо».

« активно следит за развитием медиафутбола и взаимодействует с его представителями. Вспоминается знаменитый матч «Динамо» и « », который стал событием всероссийского и, в какой-то степени, мирового масштаба. Аудитория медиафутбола является одной из ключевых для развития бренда «Динамо».

Мы рассчитываем на то, что наша помощь в организации МКС позволит и значительно усилить влияние турнира на медиафутбольном рынке, и активно продвинуть бренд «Динамо» в медиафутбольном комьюнити, – рассказал на пресс-конференции по МКС коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин.

Напомним, что «Динамо» стало одним из организаторов медиафутбольного турнира BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023 х «Динамо».