Коммерческий директор «Динамо» Манкин: «Аудитория медиафутбола – одна из ключевых для развития бренда «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Манкин Амкал Московский Кубок Селебрити Медиафутбол

Дмитрий Манкин считает, что привлечение аудитории медиафутбола развивает бренд «Динамо».

«Динамо активно следит за развитием медиафутбола и взаимодействует с его представителями. Вспоминается знаменитый матч «Динамо» и «Амкала», который стал событием всероссийского и, в какой-то степени, мирового масштаба. Аудитория медиафутбола является одной из ключевых для развития бренда «Динамо».

Мы рассчитываем на то, что наша помощь в организации МКС позволит и значительно усилить влияние турнира на медиафутбольном рынке, и активно продвинуть бренд «Динамо» в медиафутбольном комьюнити, – рассказал на пресс-конференции по МКС коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин.

Напомним, что «Динамо» стало одним из организаторов медиафутбольного турнира BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023 х «Динамо».

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7 комментариев

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57s6w79qhh
В какой-то степени Мирового 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️😅😅
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SMART789
футбольный дом2 с безДонным бюджетом госбанка и концертами Клавы Коки и Влада Бумаги в перерывах
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justbored
Ну наконец-то озвучили приоритеты. Может вообще в Медиалигу перейти, хоть там медальку зацепим.
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1футбол1
Упали ниже дна🤦🤦🤦
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Pucheslav
Ответ SMART789
футбольный дом2 с безДонным бюджетом госбанка и концертами Клавы Коки и Влада Бумаги в перерывах
ну да, другое дело конечно бюджетников сгонять бесплатно
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Servelat-fcdm
Ответ SMART789
футбольный дом2 с безДонным бюджетом госбанка и концертами Клавы Коки и Влада Бумаги в перерывах
Хах, еще язык поворачивается, про бюджеты что-то говорить. Вся история сенитки связана с бабками Газпрома и админресурсом власть имущих.
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