Смолов о медиафутболе: «Это способствует развитию футбола. Это всегда плюс, я всегда за»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Московский Кубок Селебрити Медиафутбол

Федор Смолов считает, что медиафутбол способствует развитию футбола.

«Медиафутбол – это очень круто, всегда выделял. На самом деле классная история. Помню матч годичной давности против «Амкала». Сколько народу пришло, сколько детей, ребят. Если это привлекает внимание, мне кажется, такие товарищеские матчи стоит проводить ровно из-за этого.

Классно, что «Динамо» является и спонсором в этом мероприятии и содействует этому всему. Это способствует развитию футбола. И это всегда плюс, я всегда за, поэтому классная история», – рассказал форвард «Динамо».

Напомним, что «Динамо» стало одним из организаторов медиафутбольного турнира BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023 х «Динамо».

8 комментариев

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xoms
Давайте смотреть в корень, медиа футбол это даже не полупроф футболисты, профессионалы из медиа не вырастут, там ШОУ, наоборот молодёжь что сейчас туда окунется требований к росту к спорту не приобретёт, сейчас перед выходом причёски делают, пойже курить будут и вытворять всякую дичь, ради роликов для тик тока, это дегерация футбола, а не продвижения.
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Мукунку хороший
Ему пора в медийный валить.. может там хоть по мячу будет попадать)
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Мукунку хороший
Ответ Илнур Кара
Дважды лучший бомбардир страны
С годами гаснет жар в крови..
Теперь е### лишь по любви..
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Зелёный гопник
Федя, там пенки ребята лучше тебя бьют 😁
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Адекватник
Не вполне уерен в том, что способствует развитию... Впрочем, пока рано делать выводы, пожалуй.
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все блатные отечественные футболисты рпл решили в медиалиге поиграть? может стоит уже и контракты с ними разрывать и отправлять на соответствующий уровень в любители...всё равно, на уровне профессионалов слабые...
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