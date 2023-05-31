Смолов о медиафутболе: «Это способствует развитию футбола. Это всегда плюс, я всегда за»

Федор Смолов считает, что медиафутбол способствует развитию футбола.

«Медиафутбол – это очень круто, всегда выделял. На самом деле классная история. Помню матч годичной давности против «Амкала». Сколько народу пришло, сколько детей, ребят. Если это привлекает внимание, мне кажется, такие товарищеские матчи стоит проводить ровно из-за этого.

Классно, что «Динамо» является и спонсором в этом мероприятии и содействует этому всему. Это способствует развитию футбола. И это всегда плюс, я всегда за, поэтому классная история», – рассказал форвард «Динамо».

Напомним, что «Динамо» стало одним из организаторов медиафутбольного турнира BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023 х «Динамо».