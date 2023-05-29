Уткин посоветовал игрокам Медиалиги держаться подальше от Орещука: «Это самое разумное, если хочешь попасть в профессиональный футбол»

Теги Константин Сарсания Василий Уткин Динамо Москва Дмитрий Кузнецов Роман Орещук Максимилиан Филипп 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна Медиафутбол

Василий Уткин посоветовал футболистам не сотрудничать с Романом Орещуком.

Футбольный агент ранее встретился с полузащитником 2Drots Борисом Фартуной.

«Я давно знаком с Романом, когда он еще был воспитанником ЦСКА, не всегда попадавшим в состав. Самое разумное, что может сделать футболист, чтобы попасть в профессиональный футбол, – это держаться подальше от Романа Орещука. Это мой личный совет. В принципе, у Романа есть много чего от хорошего агента – он солидно выглядит. Вот и все.

Послушайте, Роман Орещук за свою профессиональную карьеру футболиста сменил, если я не ошибаюсь, 22 клуба. В некоторые он приходил по два раза. Наверное, это говорит о том, что человека нигде особенно сильно не могут терпеть, правда же? Можно еще и о других вещах подагадываться. Во-вторых, где вы видели футболиста, чьи дела долго вел Роман Орещук?

Есть агент, покойный Сарсания. Все прекрасно знают, дела каких футболистов и клубов он вел долгие годы. Какие дела долго вел Орещук?

Орещук пришел в Медиалигу за тем, за чем приходят очень многие люди – нормальным образом попиариться. Он стоит с солидным видом за спиной Дмитрия Кузнецова. Есть смотреть на план скамейки 2D, есть ощущение, что Орещук – главный тренер. Вы видели, как серьезно, мощно человек смотрит?

Уже мы вступаем в ситуацию, когда у всех есть послужной список. Я не старался подорвать деловую репутацию Романа Орещука. Он ни с кем не работает долго, последняя его акция, если я не ошибаюсь, когда ему в преднормальное время в «Динамо» выдали гигантское количество денег, и они были прекрасным образом потрачены.

В общем, ничего из этого путного не получилось. Прекрасно все израсходовали, купили нападающего Филиппа, который сыграл после этого матчей пять», – сказал Василий Уткин.

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16 комментариев

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Mechel**
Очень правильные слова Уткина
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Аннигиляторная Пушка
В целом, Вася прав. Перед сезоном в ФНЛ Орещук набрал отличный состав для возвращения в РПЛ, но игрокам дали длинные и денежные контракты, от многих игроков потом не могли избавиться.
Ну а что было с Филиппом, Н’жи и ко, мы все прекрасно помним.
+24
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Фрэнк Канистра
Орещук известный проходимец)) как его после Динамо еще куда то в приличные места пускают - хз. института деловой репутации явно не хватает рос.футболу.
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сильное заявление, Орещук думаю скоро ответит...
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Slavnov
А к ткаченко по ближе
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Dizzod
Ответ </c/>
сильное заявление, Орещук думаю скоро ответит...
расскажет какой Василий плохой комментатор?
+3
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Нейтральный критик
Лучше бы он посоветовал игрокам держаться подальше от медиалиги.
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Иван_Флягин
Если Василий о ком то что-то говорит, значит это так и есть.(народная примета)
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Homelender_666
Ответ Фрэнк Канистра
ага, у нас другие институты "рука руку моет", например)
) Но мой любимый - это институт кумовства
+1
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37old
Я вот совсем не знаю Орещука. И мне как бы по барабану. С чего Уткин разразился такими откровениями? Ну 2 варианта - либо личное, либо пересечение финансовых интересов.
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dimur
Ответ Dizzod
расскажет какой Василий плохой комментатор?
Орещук: "В принципе, у Василия есть много чего от хорошего комментатора – он солидно выглядит. Вот и все."
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Ответ Dizzod
расскажет какой Василий плохой комментатор?
думаю там будет о Германе Ткаченко упоминание возможно...
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Homelender_666
Ответ Фрэнк Канистра
Орещук известный проходимец)) как его после Динамо еще куда то в приличные места пускают - хз. института деловой репутации явно не хватает рос.футболу.
У нас в стране в принципе отсутствует институт репутации.
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Фрэнк Канистра
Ответ Homelender_666
У нас в стране в принципе отсутствует институт репутации.
ага, у нас другие институты "рука руку моет", например)
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