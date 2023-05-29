Уткин посоветовал игрокам Медиалиги держаться подальше от Орещука: «Это самое разумное, если хочешь попасть в профессиональный футбол»

Василий Уткин посоветовал футболистам не сотрудничать с Романом Орещуком.

Футбольный агент ранее встретился с полузащитником 2Drots Борисом Фартуной.

«Я давно знаком с Романом, когда он еще был воспитанником ЦСКА, не всегда попадавшим в состав. Самое разумное, что может сделать футболист, чтобы попасть в профессиональный футбол, – это держаться подальше от Романа Орещука. Это мой личный совет. В принципе, у Романа есть много чего от хорошего агента – он солидно выглядит. Вот и все.

Послушайте, Роман Орещук за свою профессиональную карьеру футболиста сменил, если я не ошибаюсь, 22 клуба. В некоторые он приходил по два раза. Наверное, это говорит о том, что человека нигде особенно сильно не могут терпеть, правда же? Можно еще и о других вещах подагадываться. Во-вторых, где вы видели футболиста, чьи дела долго вел Роман Орещук?

Есть агент, покойный Сарсания. Все прекрасно знают, дела каких футболистов и клубов он вел долгие годы. Какие дела долго вел Орещук?

Орещук пришел в за тем, за чем приходят очень многие люди – нормальным образом попиариться. Он стоит с солидным видом за спиной . Есть смотреть на план скамейки 2D, есть ощущение, что Орещук – главный тренер. Вы видели, как серьезно, мощно человек смотрит?

Уже мы вступаем в ситуацию, когда у всех есть послужной список. Я не старался подорвать деловую репутацию Романа Орещука. Он ни с кем не работает долго, последняя его акция, если я не ошибаюсь, когда ему в преднормальное время в «Динамо» выдали гигантское количество денег, и они были прекрасным образом потрачены.

В общем, ничего из этого путного не получилось. Прекрасно все израсходовали, купили нападающего Филиппа, который сыграл после этого матчей пять», – сказал .