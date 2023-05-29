Уткин о ситуации с Крапом: «Перед «Эгриси» – судьба турнира. К нам приходят с просьбой ребята, которые заявку неправильно заполнили»

Василий Уткин объяснил, почему отказал в просьбе выпустить Крапа.

В матче 5-го тура хавбека 2D Даниила Крапивникова не внесли в заявку команды на матч с « ». Игроки 2D обратились с просьбой к Василию, чтобы выпустить Крапа, но Уткин отказал.

– Почему вы не разрешили 2Drots выпустить на поле Крапа?

– Это пятый тур. Третья Медиалига. Что такого случилось в майские, возможно, праздники, что «дроты» у меня, тихого старикана, спрашивают одобрения, какого именно губошлепа на замену выпустить?

– Если бы Крап, которого не было в протоколе на матч, вышел на поле, вы бы подали протест с просьбой засчитать 2D технарь?

– Уверен, что подал бы. Мы всегда это делаем в ЛФЛ. Что удивительного? Вопрос-то в другом.

– В чем?

– Вот смотри. Мы горим чемпиону МФЛ 0:3. Мы готовим тайм-аут, мы вбрасываем красный мяч. И тут такие нарядные приходят: «Мы Сеню забыли вписать, можно, Сеня выйдет?..» Ответ один. #####.

Мой итог – это совершенно неуместная, несвоевременная просьба. Перед нами, перед «Эгриси» – судьба турнира. К нам приходят с просьбой ребята, которые заявку неправильно заполнили. Ответ – см выше, – сообщил .

Матч 5-го тура Медиалиги был приостановлен за 5 минут 17 секунд до конца чистого времени из-за отключения освещения на арене при счете 3:0 в пользу 2Drots.