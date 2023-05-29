Орещук встретился с хавбеком 2Drots Фартуной: «Его точно в ФНЛ на просмотр можно предлагать»

Роман Орещук встретился с полузащитником 2Drots Борисом Фартуной.

– Зачем присутствовали на матче 2Drots – « »?

– Мне нравится один парень, . Приехал вживую посмотреть, потому что видел только на видео. (главный тренер 2Drots – Sports.ru) все время о нем отзывается хорошо, что есть качества, которые можно перенести на более профессиональный уровень.

В принципе, да, я с ним согласен. Скорость есть, мышление есть, объем и интенсивность у парня тоже есть. Сейчас с ним поговорю, насколько я понял, агента у него нет. Поэтому можно будет двигаться.

Еще важно понять, хочет ли он сам играть в футбол. Это самое важное. Я за него в футбол играть не буду – это точно. Все-таки – это непрофессиональный уровень.

Надо понять, может, парень учится, работает, готов ли он чем-то жертвовать. Здесь в медийном футболе у него все хорошо, но профессиональный спорт немножко другая история.

– На каком уровне мог бы играть Фартуна?

– Точно в его можно предлагать. Скорее всего, это будет просмотр, а дальше посмотрим, – рассказал Роман.

Фото: телеграм-канал «Sugar Fifa | Новости медийного футбола»