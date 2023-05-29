Орещук встретился с хавбеком 2Drots Фартуной: «Его точно в ФНЛ на просмотр можно предлагать»
Роман Орещук встретился с полузащитником 2Drots Борисом Фартуной.
– Зачем присутствовали на матче 2Drots – «Эгриси»?
– Мне нравится один парень, Борис Фартуна. Приехал вживую посмотреть, потому что видел только на видео. Дмитрий Кузнецов (главный тренер 2Drots – Sports.ru) все время о нем отзывается хорошо, что есть качества, которые можно перенести на более профессиональный уровень.
В принципе, да, я с ним согласен. Скорость есть, мышление есть, объем и интенсивность у парня тоже есть. Сейчас с ним поговорю, насколько я понял, агента у него нет. Поэтому можно будет двигаться.
Еще важно понять, хочет ли он сам играть в футбол. Это самое важное. Я за него в футбол играть не буду – это точно. Все-таки Медиалига – это непрофессиональный уровень.
Надо понять, может, парень учится, работает, готов ли он чем-то жертвовать. Здесь в медийном футболе у него все хорошо, но профессиональный спорт немножко другая история.
– На каком уровне мог бы играть Фартуна?
– Точно в ФНЛ его можно предлагать. Скорее всего, это будет просмотр, а дальше посмотрим, – рассказал Роман.
Фото: телеграм-канал «Sugar Fifa | Новости медийного футбола»
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