Орещук встретился с хавбеком 2Drots Фартуной: «Его точно в ФНЛ на просмотр можно предлагать»

Теги Первая лига Вторая лига Дмитрий Кузнецов Роман Орещук Эгриси 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна Медиафутбол

Роман Орещук встретился с полузащитником 2Drots Борисом Фартуной.

– Зачем присутствовали на матче 2Drots – «Эгриси»?

– Мне нравится один парень, Борис Фартуна. Приехал вживую посмотреть, потому что видел только на видео. Дмитрий Кузнецов (главный тренер 2Drots – Sports.ru) все время о нем отзывается хорошо, что есть качества, которые можно перенести на более профессиональный уровень.

В принципе, да, я с ним согласен. Скорость есть, мышление есть, объем и интенсивность у парня тоже есть. Сейчас с ним поговорю, насколько я понял, агента у него нет. Поэтому можно будет двигаться.

Еще важно понять, хочет ли он сам играть в футбол. Это самое важное. Я за него в футбол играть не буду – это точно. Все-таки Медиалига – это непрофессиональный уровень.

Надо понять, может, парень учится, работает, готов ли он чем-то жертвовать. Здесь в медийном футболе у него все хорошо, но профессиональный спорт немножко другая история.

– На каком уровне мог бы играть Фартуна?

– Точно в ФНЛ его можно предлагать. Скорее всего, это будет просмотр, а дальше посмотрим, – рассказал Роман.

 

Фото: телеграм-канал «Sugar Fifa | Новости медийного футбола»

 

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3 комментария

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агентом решил у парня стать...стремление отличное, главное чтобы парень вырос...
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Sergeev55
Пусть уже 2Drots во вторую лигу заявятся и сами попробуют выйти в ФНЛ, вот тогда у всех будет понимание об уровне медийной лиги! Не так ли?!
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Ответ Sergeev55
Пусть уже 2Drots во вторую лигу заявятся и сами попробуют выйти в ФНЛ, вот тогда у всех будет понимание об уровне медийной лиги! Не так ли?!
любительский футбол должен оставаться любительским, если профессиональному клубу нужны игроки из этих клубов, пусть приглашают на просмотры, что собственно и пытается сделать Орещук...
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