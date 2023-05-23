Форвард «Химок» Давыдов приступил к тренировкам с «БроукБойз»

Теги Химки премьер-лига Россия Вторая лига Химки-2 Виталий Дьяков Денис Давыдов 2Drots Winline Медиалига GOATS БроукБойз МФК Сахалинец Медиафутбол

Денис Давыдов приступил к тренировочному процессу с «БроукБойз».

«В Нижнем Новгороде с «Сахалинцем» я, наверное, буду в качестве болельщика, но к домашней игре с GOATS буду готов. Будем с Дьяковым бодаться, наказывать бывших (в марте 2023 года Дьяков покинул «БроукБойз», а в апреле он присоединился к GOATS – Sports.ru).

Не получилось на игре с 2Drots присутствовать, но смотрел дома. Пацаны вообще львы – бились, старались. Без мяча – собаки, с мячом – артисты», – сказал Денис.

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6 комментариев

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Ахимассс
Химкинский Месси
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Новый тренер ФК Спартак
Месси в медиалиге , неплохо)) а честно вот из такого мусора там все и состоит, смотреть этот бред??? ну нееееетттт
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-3
+16
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QWertY
Русский...
+3
-1
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Quiet Dad
Искренне жаль пацана.
+2
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arles_avignon
в 28 лет приехать в медицину,мдаа
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samarskij-kuzmich
А почему только один футболист из Химок? Весь клуб пусть переходит в Медиалигу. Самый подходящий турнир для ФК Химки. И Садыговы там себя смогут проявить в полной красе, и Терюшков.
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