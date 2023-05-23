Форвард «Химок» Давыдов приступил к тренировкам с «БроукБойз»

Денис Давыдов приступил к тренировочному процессу с «БроукБойз».

«В Нижнем Новгороде с «Сахалинцем» я, наверное, буду в качестве болельщика, но к домашней игре с GOATS буду готов. Будем с Дьяковым бодаться, наказывать бывших (в марте 2023 года Дьяков покинул «БроукБойз», а в апреле он присоединился к GOATS – Sports.ru).

Не получилось на игре с 2Drots присутствовать, но смотрел дома. Пацаны вообще львы – бились, старались. Без мяча – собаки, с мячом – артисты», – сказал Денис.

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