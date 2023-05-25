Футбольный агент Орещук о хавбеке 2Drots Фартуне: «Его можно предлагать клубам ФНЛ, я бы даже отправил его на просмотр в РПЛ»

Роман Орещук высоко оценил уровень полузащитника 2Drots Бориса Фартуны.

«Мы с Павлюченко открыли футбольное агентство, занимаемся молодыми ребятами, большая база. Пока не сотрудничаем с Медиалигой, но я рядом с ней. Скоро получим лицензию ФИФА.

Фартуна – интересный парень, его можно предлагать клубам ФНЛ, я бы даже отправил его на просмотр в РПЛ. Не знаю, захочет ли он уйти из 2Drots. Есть ли у него агент, надо познакомиться с ним. Если он хочет в профессиональный футбол – мы можем помочь», – сказал Орещук.