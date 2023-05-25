Футбольный агент Орещук о хавбеке 2Drots Фартуне: «Его можно предлагать клубам ФНЛ, я бы даже отправил его на просмотр в РПЛ»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Первая лига Роман Орещук 2Drots Winline Медиалига Fight Nights Борис Фартуна Медиафутбол

Роман Орещук высоко оценил уровень полузащитника 2Drots Бориса Фартуны.

«Мы с Павлюченко открыли футбольное агентство, занимаемся молодыми ребятами, большая база. Пока не сотрудничаем с Медиалигой, но я рядом с ней. Скоро получим лицензию ФИФА. 

Фартуна – интересный парень, его можно предлагать клубам ФНЛ, я бы даже отправил его на просмотр в РПЛ. Не знаю, захочет ли он уйти из 2Drots. Есть ли у него агент, надо познакомиться с ним. Если он хочет в профессиональный футбол – мы можем помочь», – сказал Орещук.

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4 комментария

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Вячеслав Клименко
так отправь, Орещук. Делов то.
балабол
+7
0
+7
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Сергей Жарковский
Футбольный агент 007.
+5
0
+5
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БляхаджинсКарпина
А че стесняться то? Можно сразу в топ 5 лиг европейских предложить его. Во всем мире сила Медиалиги известна же
+3
0
+3
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Евгений Цыбулин
Набирай уже Боули,пока он не чухнул,как футбольный рынок работает)))
0
0
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