Виталий Дьяков: «Команда Медиалиги не выиграет даже Вторую лигу. 2Drots в РПЛ набрали бы меньше 10 очков»

Виталий Дьяков оценил уровень команд Winline Медиалиги.

– Сейчас уровень сопоставим с ФНЛ?

– Я думаю, что команда из Медиалиги не выиграла бы даже Вторую лигу. В отдельном матче выйти и обыграть – вопросов нет. Но на длинной дистанции было бы совсем тяжко. РПЛ – это вообще космос.

Первая лига – борьба за выживание, Вторая лига – где-то в середине. Возьмем Кубок России: «Амкал» и 2Drots прошли два-три раунда, но даже в них им было очень тяжело физически. Надо проходить сборы, готовиться, тренироваться пять дней в неделю. На длинной дистанции тяжело. На сегодняшний день даже во Второй лиге «Амкал» и 2Drots не выиграли бы ни одну зону.

– То есть ты бы не дал 2Drots уайлд-кард в РПЛ?

– Ну а за что уайлд-кард? Чтобы им в каждой игре закидывали? Будем объективными, на уровне РПЛ из 30 матчей сколько очков бы они взяли? Думаю меньше 10, и то я преувеличиваю.

Да, они там обыграли ЦСКА, амбиции бьют через край. Но, пацаны, это товарищеская игра. ЦСКА не совсем основой играл. Да, это круто, что они обыграли ЦСКА, красавцы, вопросов нет. Но товарищеские игры не надо сравнивать с официальными.

На сегодняшний день, как я говорил, даже во Второй лиге команды Медиалиги не смогли бы стать чемпионами своей зоны, – сказал экс-игрок «Ростова», «Динамо» и защитник медиафутбольного клуба .

«Ни одна команда Медиалиги не выиграет вторую лигу, а РПЛ – космос». Дьяков заново нашел себя в медийном футболе