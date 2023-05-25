Градиленко о требованиях Александра Глеба: «100 тысяч за игру, предположим. Таких денег у GOATS нет, ищем»
Дмитрий Градиленко оценил вероятность участия Александра Глеба за GOATS в Winline МФЛ.
«Александр Глеб не сказал «Нет». Это значит, он сказал «Да», но назвал определенные цифры. Это хороший порядок цифр, там пять нулей за игру.
Ну, предположим, 100 000 рублей за игру. Ну а что? Ну, звезда. Таких денег у GOATS пока нет, мы ищем.
Вероятность, что Александр Глеб сыграет за GOATS – 50/50. Если мы договоримся о его приезде и со спонсорами, то он приедет на какой-нибудь важный матч. Я надеюсь, что мы этот важный матч ему подготовим. Конечно, это будет плей-офф», – сказал главный тренер GOATS.
Они меньше запросят, но сыграют с удовольствием
так что, на Градиленко деньги есть, а на Глеба нет?