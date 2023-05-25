Градиленко о требованиях Александра Глеба: «100 тысяч за игру, предположим. Таких денег у GOATS нет, ищем»

Теги Александр Глеб Дмитрий Градиленко деньги Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Дмитрий Градиленко оценил вероятность участия Александра Глеба за GOATS в Winline МФЛ.

«Александр Глеб не сказал «Нет». Это значит, он сказал «Да», но назвал определенные цифры. Это хороший порядок цифр, там пять нулей за игру. 

Ну, предположим, 100 000 рублей за игру. Ну а что? Ну, звезда. Таких денег у GOATS пока нет, мы ищем. 

Вероятность, что Александр Глеб сыграет за GOATS – 50/50. Если мы договоримся о его приезде и со спонсорами, то он приедет на какой-нибудь важный матч. Я надеюсь, что мы этот важный матч ему подготовим. Конечно, это будет плей-офф», – сказал главный тренер GOATS.

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8 комментариев

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Dark.Babysitter
Мигеля Дани или Вагнера Лава пригласите
Они меньше запросят, но сыграют с удовольствием
+8
-2
+6
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ivashka
Ответ T622222
А ранишь ветераны с мальчишками так гоняли для удовольствия…. А здесь 100К….
Во фразе МедиаЛига, слово МЕДИА о чем нибудь говорит? Уверен с ветеранами он погонял бы еще
+2
0
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sbmncd9b8c
Чет загнул ,в алф бесплатно играет
+1
0
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Джиза
Что-то математика не сходится. Он же говорил в этом же интервью, что ему 6-7 тысяч в день надо. Значит, около 200 в месяц. Получается ему столько платят. А Хлеб хочет 100.000 за игру, даже при еженедельных матчах это 400, а я думаю, они играют реже.
так что, на Градиленко деньги есть, а на Глеба нет?
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Газонокосильщик Хави
ого хлеб звезда оказывается
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Romeo Yankovich
Ответ ivashka
Во фразе МедиаЛига, слово МЕДИА о чем нибудь говорит? Уверен с ветеранами он погонял бы еще
он одному ветерану беларуской политики погонял..... за гектар в дроздах. мужчина везде выгоду получает, таков человек
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