Градиленко о требованиях Александра Глеба: «100 тысяч за игру, предположим. Таких денег у GOATS нет, ищем»

Дмитрий Градиленко оценил вероятность участия Александра Глеба за GOATS в Winline МФЛ.

« не сказал «Нет». Это значит, он сказал «Да», но назвал определенные цифры. Это хороший порядок цифр, там пять нулей за игру.

Ну, предположим, 100 000 рублей за игру. Ну а что? Ну, звезда. Таких денег у GOATS пока нет, мы ищем.

Вероятность, что Александр Глеб сыграет за GOATS – 50/50. Если мы договоримся о его приезде и со спонсорами, то он приедет на какой-нибудь важный матч. Я надеюсь, что мы этот важный матч ему подготовим. Конечно, это будет плей-офф», – сказал главный тренер .