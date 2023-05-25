«Пришли в ТЦ, он говорит: «Смотри, какая блондинка!» Р-р-раз – и к ней подходит Златан». Градиленко вспомнил, как его коллега хотел познакомиться с женой Ибрагимовича

Теги Милан Златан Ибрагимович Григорий Твалтвадзе серия А Италия Дмитрий Градиленко Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Дмитрий Градиленко вспомнил, когда впервые увидел Златана Ибрагимовича.

«2004 год – мой первый большой футбольный форум в Португалии, я тогда впервые увидел Златана Ибрагимовича: он совершенно не огромный.

Мы были с молодым корреспондентом, сдружились и жили с ним в одном номере, потому что жить в одном номере с маэстро Твалтвадзе было невозможно из-за храпа.

Нам надоело сидеть в гостинице, поехали в торговый центр. Он говорит: «Посмотри, какая блондинка!» Я отвечаю: «Ну, вперед! Давай быстрее!»

Р-р-раз! И выходит Златан Ибрагимович к ней…

Он хотел ее заклеить – не успел. Но мог ведь получить: там ведь сразу кунг-фу», – рассказал главный тренер GOATS.

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23 комментария

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Glukinho
вот примерно такие истории он в такси рассказывает
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Гамарджоба Генацвале
Два было бы уже в голову!
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Фут.Боль
Маэстро Твалтвадзе не храпел, а даже во сне связки тренировал.
+12
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JokeJoe
«Байки из склепа» или истории из клуба «Белый попугай» прям от него сегодня. Кто постарше помнит данные ты шоу
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Kanan Jarrus
жду новость, что градиленко хотел подкатить к девушке в лифте, а это оказался ибрагимович
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Заборостроитель
Это был Гарниенко?
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uefaligue
в мире животных
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OldRedWhite
Ответ JokeJoe
«Байки из склепа» или истории из клуба «Белый попугай» прям от него сегодня. Кто постарше помнит данные ты шоу
А чем был плох Белый Попугай ? )))
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Recreated
Детский сад!
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Lior Diamond
Спортс как обычно в своём репертуаре.. Новость не о чём
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Игорь Пичугин
Шакиру
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Человек из футбола
Ответ Гамарджоба Генацвале
Два было бы уже в голову!
по ним видно
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Игорь Пичугин
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Это был мальчик с причёской Ибрагимовича
Почти Влад Лисовец.
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kreator.vvv
Ответ Гамарджоба Генацвале
Два было бы уже в голову!
достойный сарказм))
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monah
Каменты огонь!)
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BeastI666I
ну точно... если бы не Златан, то Градиленко бы ей вдул... вот сто пудоффф
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BZB
По-моему комментатор бредит.
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Игорь Пичугин
Хорошо! По градиленко и футбольные новости ясно. Че там про Винисиуса, Дани Алвеса и Шокирующие говорят? Почему не пишите?
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Kirsan Sumbayev
Мушкетёры 20 лет спустя. "Мы хотели убежать от Златана, но дыхалки не хватило. Так мы получили кунг-фу сразу, и тхеквондо после того, как он нас догнал (через три секунды).
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Bestcapper
Вас потом Златан обоих бы продырявил)))))))
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