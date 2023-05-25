Дмитрий Градиленко вспомнил, когда впервые увидел Златана Ибрагимовича.

«2004 год – мой первый большой футбольный форум в Португалии, я тогда впервые увидел Златана Ибрагимовича: он совершенно не огромный.

Мы были с молодым корреспондентом, сдружились и жили с ним в одном номере, потому что жить в одном номере с маэстро Твалтвадзе было невозможно из-за храпа.

Нам надоело сидеть в гостинице, поехали в торговый центр. Он говорит: «Посмотри, какая блондинка!» Я отвечаю: «Ну, вперед! Давай быстрее!»

Р-р-раз! И выходит Златан Ибрагимович к ней…

Он хотел ее заклеить – не успел. Но мог ведь получить: там ведь сразу кунг-фу», – рассказал главный тренер GOATS.