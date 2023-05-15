«Подкаты – самый беспонтовый элемент футбола. Я был беспонтовым футболистом, поэтому не хочу, чтобы мои игроки делали это». Градиленко о своем клубе GOATS

Теги Василий Уткин Дмитрий Градиленко Никита Чичерин Эгриси Winline Медиалига GOATS Народная Команда Медиафутбол

Тренер GOATS Дмитрий Градиленко считает подкаты самым беспонтовым элементом футбола.

Об этом он заявил в разговоре с Василием Уткиным об удалении защитника GOATS Никиты Чичерина в матче Winline Медиалиги против «Народной Команды» (1:0) за грубый подкат против Ивана Стронга.

Градиленко: «На каждой тренировке, перед каждой игрой я говорю этим профессионалам, что запрещаю им делать подкаты. Это самый беспонтовый элемент футбола. К сожалению, люди меня не слышат. И вот очередной момент».

Уткин: «Не все помнят, но сам ты катился как демон в свое время».

Градиленко: «Поэтому я не хочу, чтобы они делали то, что я делал. Потому что я был беспонтовым футболистом. Таким же, как и… Да. Говоришь игрокам, что не надо разговаривать с судьями, не надо катиться, делай передачу сильнее, но, к сожалению, очень плохо доходит до ребят. Не знаю, что делать».

Фото: кадр из трансляции Winline Media Football League

9 комментариев

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Остужающий
Мальдини: «Если мне приходилось делать подкат, то это означало, что я уже совершил ошибку»
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+16
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Spartakus1984
Подкаты очень важный и эффективный элемент в футболе,но смотря конечно кто их делает Мальдини или Градиленко,разница конечно есть.
+7
-1
+6
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Spartakus1984
Ответ Остужающий
Мальдини: «Если мне приходилось делать подкат, то это означало, что я уже совершил ошибку»
При этом он был королем подкатов-делал их очень круто и чисто
+6
0
+6
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Михо
Ответ Spartakus1984
При этом он был королем подкатов-делал их очень круто и чисто
Да, короли подкатов Мальдини и Неста, это загляденье для понимающих)
+3
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+3
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damondiamond
Ван-Биссака в шоке
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Teodrakis
Самые эпичные подкаты у меня получались, когда я тупо поскальзывался на грязи или снегу, догоняя соперника
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BET3P
Просто нужно уметь их готовить.
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Всё знаю
С точки зрения тактических действий - подкат,это позиционная ошибка игрока. И правильно говорил Мальдини. И сейчас Градиленко.
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