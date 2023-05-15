«Подкаты – самый беспонтовый элемент футбола. Я был беспонтовым футболистом, поэтому не хочу, чтобы мои игроки делали это». Градиленко о своем клубе GOATS

Тренер GOATS Дмитрий Градиленко считает подкаты самым беспонтовым элементом футбола.

Об этом он заявил в разговоре с об удалении защитника GOATS Никиты Чичерина в матче против « » (1:0) за грубый подкат против Ивана Стронга.

: «На каждой тренировке, перед каждой игрой я говорю этим профессионалам, что запрещаю им делать подкаты. Это самый беспонтовый элемент футбола. К сожалению, люди меня не слышат. И вот очередной момент».

Уткин: «Не все помнят, но сам ты катился как демон в свое время».

Градиленко: «Поэтому я не хочу, чтобы они делали то, что я делал. Потому что я был беспонтовым футболистом. Таким же, как и… Да. Говоришь игрокам, что не надо разговаривать с судьями, не надо катиться, делай передачу сильнее, но, к сожалению, очень плохо доходит до ребят. Не знаю, что делать».

Фото: кадр из трансляции Winline Media Football League